"Суповая" аналитика: цены на квартиры в Москве начали считать в борщах

Эксперты подсчитали цену квадратного метра жилья в Москве в борщевых наборах Фото: Shutterstock

Отчаянные времена требуют отчаянных мер — древнеримская мудрость, которая стала мемом в соцсетях. Эксперты компании «Жилфонд» взяли крылатую фразу на вооружение и подсчитали цену квадратного метра жилья в Москве в борщевых наборах. Этот необычный индикатор используют российские экономисты. Его иностранные аналоги индекс «Биг-мака» или индекс IPhone.

Аналитики говорят, что сейчас судить о динамике цен на недвижимость в рублях или долларах сложно.

— Мы пока находимся в поиске оптимального решения, чтобы иметь адекватную картину. Фактически все валюты, в которых мы считали рынок до этого, из-за глобального экономического кризиса максимально нестабильны. Поэтому мы решили провести эксперимент и посчитать динамику в эквиваленте, который можно считать достаточно стабильным – борщевом наборе, — объяснил kp.ru директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

За последние 13 лет «квадрат» в столице подешевел с 650 до 465 борщей

В экономическом смысле индекс борщевого набора вегетарианский. В нем только капуста картофель, свекла, морковь, лук. Аналитики решили доработать его и посчитали цену ингредиентов в традиционный рецепте супа:

говядина – 1 кг;

картофель – 500 г;

белокочанная капуста – 300 г;

лук репчатый – 200 г;

морковь – 200 г;

свекла – 400 г;

помидоры – 300 г;

чеснок – 300 г;

Не учли только цену соли, перца и лаврушки, так как это дело вкуса, да и тратится их не столь много. Цены на продукты брали из отчетов Росстата, а затем соотносили со средней стоимостью «квадрата» недвижимости в Москве.

Оказалось, что с 2008 года — тогда тоже был кризис — квадратный метр жилья в Москве подешевел с 650 до 465 борщей. В кризисный 2008 суповой набор обходился в 250 рублей, а «квадрат» стоил около 160 тысяч. Нынче цена 1 кв.м около 255 тысяч рублей, а борщ выходит в 550 рублей.

— Ключевые продукты питания дорожают больше и быстрее, а цены на недвижимость подтягиваются за трендом чуть дольше. В ближайшее время скорей всего увидим существенный рост цен на продукты во всем мире. Вероятно, «борщевой индекс» в результаты станет выше, и стоимость недвижимости в таких наборах снизится, — объясняет Александр Чернокульский.

Но вкладывать деньги в суповые наборы в долгосрочной перспективе не будешь. А недвижимость, хоть и растет не так быстро, но все же хоть немного сберегает деньги от инфляции. Жаль, что не всем по карману добежать в магазин за углом и прикупить пару квартир в Москве.