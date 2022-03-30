Первый канал опроверг сообщения о закрытии программы Елены Малышевой "Жить здорово!"

На Первом канале опровергли информацию о закрытии ежедневного утреннего шоу Елены Малышевой «Жить здорово!»

Пресс-служба Первого канала опровергла информацию о закрытии ежедневного утреннего шоу Елены Малышевой «Жить здорово!», посвященного здоровому образу жизни и профилактике различных заболеваний.

«Программа «Жить здорово!» не выходит как и другие развлекательные программы, - сообщили сайту kp.ru в пресс-службе Первого канала. - Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на свои источники, что 29 марта Елена Малышева заявила коллективу программы о ее закрытии и необходимости распустить персонал минимум до сентября, а, возможно, и навсегда.

В настоящий момент в сетке вещания Первого канала по будням всего две программы, которые в той иной степени можно отнести к развлекательным — это «Доброе утро!» и сериал после программы «Время» - на текущей неделе это «Янычар». В пятницу сериал сменяет шоу «Голос. Дети».

Лишь по выходным в эфир выходят передачи неновостного характера: шоу «Умницы и умники» и «Кто хочет стать миллионером», сериалы, еще одна программа Елены Малышевой — воскресное шоу «Здоровье», спортивные состязания и повторы развлекательных проектов прошлых лет в ночном эфире.

Такая эфирная политика обусловлена небывалой актуальностью новостной повестки последних недель в связи с военной операцией на Украине. За информационное вещание в прямом смысле голосует зритель. Так, на неделе с 21 по 27 марта в рейтинге самых популярных у россиян телепрограмм шоу «Голос. Дети» заняло только 19-ю позицию, командный турнир Кубка Первого канала по фигурному катанию — 29-ю, а сериал «Янычар» вообще 45-ю (данные исследовательской компании Mediascope, аудитория 4+).

В первой двадцатке превалируют новостные и информационно-публицистические программы, а из развлекательных проектов в топ-10 вошли лишь три передачи: вернувшееся в эфир шоу «Привет, Андрей!» (5-я строчка, «Россия 1»), «Маска» (7-я строчка, НТВ) и «Песни от всей души» (9-я строчка, «Россия 1»).