В России узаконили "серый" импорт и увеличили ставки по льготной ипотеке: новые решения правительства по борьбе с санкциями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

1. Подписано постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Речь идет об ипотечных кредитах, оформленных после 1 апреля. Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, ставка останется прежней - 7% годовых.

Кроме того, на три месяца, начиная с 1 апреля, увеличивается предельная сумма кредита, который можно получить по льготной программе на покупку жилья в новостройках. Для четырех регионов - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область максимальный размер кредита увеличивается с 3 до 12 млн рублей. Для остальных регионов предельный размер кредита составит 6 млн. руб.

- Рассчитываем, что все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы, - сказал Мишустин.

2. Правительство узаконило параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В Россию можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя. Список этих товаров составит Минпромторг.

- Цель механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя, - пояснил Мишустин.

Объясним на пальцах, что же это значит.

- Например, есть западный производитель, который делает, допустим, бытовую электронику. Он ввозит эту электронику в Россию. Он может ее ввозить сам или с помощью специальной компании-импортера, и дальше эта электроника попадает в магазины. По определенной цене. Но может быть какая-нибудь российская компания, которая ту же самую электронику может купить не у производителя и не у компании-импортера, а в третьей стране у какого-нибудь посредника. Как правило, дешевле, чем у производителя. Производители очень строго контролируют количественные квоты своих товаров на каждую страну и очень строго контролируют отпускные цены. Поэтому в некоторых странах вы можете купить дешевле то же самое. И даже с учетом перевозки сюда в Россию это все равно получится дешевле, - рассказал в эфире радио «КП» экономист Денис Ракша. - Параллельные импортеры зарабатывали на том, что они покупали дешевле и продавали дешевле. И производителям это было очень невыгодно. Потому что у них возникала конкуренция их же собственных товаров. В итоге товары по белому импорту никто не хотел покупать, так как они стоили дороже.

В Россию можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя. Список этих товаров составит Минпромторг. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- Параллельный импорт в России официально был под запретом. А теперь, получается, запрет снимается?

- Западные производители уже довольно давно (это не имело отношения к санкциям) собрались и пролоббировали запрет параллельного импорта. С тех пор у нас параллельного импорта на рынке практически не было. Но поскольку сейчас многие изэтих производителей ушли с нашего рынка, а запрет остался, то в нем смысла никакого нет. И ФАС подготовило законопроект, который разрешает этот самый параллельный или серый импорт. Поскольку он уже не нарушает ничьих прав, ничьих интересов. Так что все нормально. Думаю, в список может попасть очень широкий спектр товаров от лекарств до автомобилей.

Решение о возврате параллельного импорта – это инструмент торга. Это инструмент, с помощью которого российское правительство будет пытаться убедить те компании, которые временно приостановили свою деятельность в России, начать ее побыстрее. Во-вторых, наше правительство, естественно, заинтересовано в том, чтобы дефицита товаров на рынке не было. Интересы иностранных производителей тут на втором месте.

3. Правительство расширит поддержку бизнеса, работающего с госзакупками. Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. Ранее размер аванса по госконтрактам составлял около 30% от цены, зафиксированной в договоре.

Выплаты авансовых платежей в размере от 50% до 90% будут проводиться с казначейским сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут от него освобождены - деньги будут сразу поступать на счета организаций. Ожидается, что данная мера позволит предпринимателям отказаться от промежуточных кредитов и не отвлекать из оборота собственные средства.

- Бизнес сможет получить сразу больше средств, а государство обеспечит максимальный контроль за этими ресурсами, - сказал Мишустин.

4. Правительство смягчило требования к маркировке молока и воды. Михаил Мишустин подписал постановление, по которому начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов откладывается до 1 декабря 2023 года.