Свитера надеть, ванну не принимать, заводы закрыть: Европа готовится жить без российского газа

31 марта Россия должна объявить о том, по какой процедуре европейские потребители российского газа должны будут за него расплачиваться в рублях. Фото: Shutterstock

31 марта Россия должна объявить о том, по какой процедуре европейские потребители российского газа должны будут за него расплачиваться в рублях. Официальный представитель президента Дмитрий Песков пояснил, что это не означает, что с 1 апреля весь газ должен быть оплачен в рублях. «Процедура будет растянута во времени», — объяснил он.

Между тем, в Европе уже назревает что-то вроде паники. С одной стороны, официальные лица утверждают, что из принципа не будут расплачиваться в российской валюте. С другой, они сами же признают, что без российских энергоносителей экономику ждет настоящая катастрофа.

Германия уже ввела в действие «чрезвычайный план» на случай прекращения поставок газа. Власти призвали всех граждан и предпринимателей максимально экономить тепло и свет. На некоторое время энергобезопасность ФРГ обеспечена, ведь хранилища газа сейчас заполнены на 25% (это, кстати, минимум за все последние годы). Но практичные немцы уже запланировали в случае ухудшения обстановки Берлин перейдет на «ручное управление» и уже будет принудительно будет решать, какие регионы и отрасли должны быть обеспечены «голубым топливом» в первую очередь, а какие – довольствоваться «остатками».

В Испании же правительство решило провести «внеплановое привлечение» 16 миллиардов евро, чтобы спастись от надвигающегося кризиса. Французы тоже «морально готовятся» к прекращению поставок углеводородов, правда по словам министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра, подобное развитие событий стало бы «катастрофой». Французская газораспределительная сеть GRDF порекомендовала гражданам снизить температуру дома на 1 градус и отказаться от приема ванн, а также провела опрос своих бизнес-клиентов, чтобы понять, кто из них сможет сократить потребление и в случае чего «отключиться» от сети. Эта мера должна позволить сократить потребление газа на 7% во время пиковых периодов.

Но даже при самых благоприятных обстоятельствах шансов отказаться от российского газа у ЕС нет. Москва обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в голубом топливе, а быстро заместить эти потери просто невозможно. А значит Брюсселю надо думать, как выходить из положения.

Пока всё развитие ситуации идет по сценарию «пяти этапов принятия неизбежного», характерного для неизлечимо больных людей: отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. Почти все европейские правительства утверждают, что платить рублями за топливо в принципе невозможно. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» отказываются перечислять валюту РФ за газ и расценивают подобное требование как нарушение договоров, то есть «гнев».

После этого начинается «торг». Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что при пересмотре валюты оплаты в контрактах по газу неплохо бы и сделать скидку тем, кто готов платить. Не исключено, что и другие государства ЕС попытаются каким-либо образом получить преференции от сложившейся ситуации, например, выступив посредником между «принципиальными» европейцами и теми, кто еще сохранил остатки благоразумия. Кстати, одним из самых ярких примеров «торга» стала Болгария, которая сначала согласилась покупать газ за рубли, а потом отказалась.

У некоторых бизнесменов Старого света уже идет и «депрессия». Химический гигант BASF заявил, что просто не сможет выжить без российского газа, а его глава пригрозил возможной потерей работы для 40 тысяч сотрудников предприятия, при том, что на сам BASF завязаны еще десятки тысяч человек.

Что ж, осталось немного подождать и стадии «принятия». ЕС, конечно, может отказаться от российского газа, да и вообще от благ цивилизации и топиться хоть дровами или же коровьими лепешками, вот только качество жизни европейцев это серьезно ухудшит. Уже сейчас, когда поток энергоносителей в Старый свет еще функционирует бесперебойно, жители Евросоюза стонут от огромных счетов за свет и отопление. Что же случится тогда, когда цены вырастут еще в 2-3 раза, кто тогда будет оплачивать их благополучие?

Все же кажется, что в итоге прагматизм политиков, которым так хочется переизбраться на свои посты на очередной срок, возобладает, и они пойдут на биржу, менять свои «тугрики» на российский рубль.

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