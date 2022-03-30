«Прекратила рабочие отношения»: Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как стремительно меняется жизнь: меньше года назад народная артистка России Чулпан Хаматова, которую в народе считают святой (долгие годы занимается благотворительностью), признавалась в интервью Ксении Собчак, что чуть не возглавила родной театр «Современник».

Чулпан Хаматова и Ксения Собчак.

— Для меня это Голгофа, — сказала тогда артистка. — Ответственность, на которую у меня нет ресурсов. Я отказалась. Мне предлагали [не в правительстве Москвы, а выше], но я не смогла. Меня спрашивали, но не предлагали официально. И я не жалею, что не стала. Испугалась всего. Понимаю, что я не способна руководить театром. Пришлось бы делать выбор — фонд «Подари жизнь» или театр. Это несовместимые вещи. Здесь нужен талант скольжения [между струек], которым я не очень владею.

А вот теперь Чулпан и вовсе исчезнет из театра. После переезда в Латвию актриса написала заявление на увольнение по собственному желанию. И руководство театра его удовлетворило.

Фото актрисы с официального сайта театра "Современник".

— Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года, — подтвердила неожиданную новость директор театра Татьяна Баранова.

Разумеется, никто не заставлял артистку это делать. Просто Хаматова эмигрировала вместе с детьми в Ригу, потому что не получилось «переждать», и устроилась на работу в местный театр — художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис это подтвердил.

Там Чулпан и будет выходить на сцену. В Россию в ближайшее время артистка возвращаться не собирается.

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