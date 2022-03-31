Анна Семенович пожаловалась на травлю русских в Европе

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович пожаловалась на притеснения русских в Европе. Певица рассказала о своей подруге из Италии, которую не пустили в магазин из-за того, что она россиянка. Все происходящее глубоко возмущает артистку.

- Происходит совершенно несправедливое, отвратительное гонение русских людей. Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская… Это чистой воды русофобия, которой невозможно найти оправдание. Лицемерие как оно есть, - уверена певица.

Анна считает, что бежавшие на Запад артисты, как и те, кто сейчас негативно высказывается о России, показали свое истинное лицо.

- Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души, - высказалась певица в интервью «Вечерней Москве».

Семенович не скрывает, что в последние дни она получает много хейта в комментариях в соцсетях. артистка уверена, что разумных людей все же больше, чем тех, кто сеет ненависть.

- Разумеется, я получила волну хейта за мысли и высказывания. Спасает и успокаивает огромное количество сообщений и комментариев со словами поддержки, которых в разы больше. Спасибо, что адекватных людей гораздо больше. И в нашем единстве и поддержке сегодня наша сила, - уверена Семенович.

Ранее Анна с большим энтузиазмом поддержала уход из России многих западных брендов, в том числе и закрытие сети фастфуда «Макдональдс». Артистка напомнила, что в России много вкусных и здоровых продуктов, которые легко составят альтернативу западным брендам. Семенович считает, что от закрытия ресторанов фаст-фуда россияне только выиграют.

- Нет «Кока-Колы»? Переживем, у нас есть вкусные «Байкал», «Тархун», «Буратино». А то, что мы и наши дети перестанем есть из «Макдоналдс», так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением! Будем развивать свой малый и большой бизнес, мы сильные, мы со всем справимся, - сообщила Семенович в соцсетях.

Певица призвала поклонников не поддаваться панике и поддержать отечественных производителей. По ее мнению, благодаря уходу западных брендов российское производство только выиграет.

- В нашей стране очень хорошо налажено производство продуктов, и их более чем достаточно, не надо скупать в ажиотаже все подряд. У нас прекрасная молочная продукция, крупы, куры, яйца, есть рыба и фрукты. Все будет отлично! – убеждена Семенович.