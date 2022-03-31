Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за расстройства речи

Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру из-за расстройства речи. Звезда «Крепкого орешка» борется с серьезной болезнью - афазией, из-за которой он больше не может работать. О решении 67-летнего Уиллиса 30 марта объявила его жена Эмма Хеминг-Уиллис.

- Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила, - написала супруга артиста в соцсетях.

Под этим сообщением также подписалась бывшая жена Брюса актриса Деми Мур и его пять дочерей - Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин.

Афазия – это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга (например, после инсульта, травмы головы, опухоли или воспалительного процесса). Она развивается в результате поражения участков в коре головного мозга, отвечающих за речь. Афазия нарушает все языковые способности: человек теряет способность нормально говорить, понимать, читать и писать. Он не в состоянии воспроизводить речь, какие-либо звуки или даже воспринимать речь, обращенную к нему.

Хотя семья Брюса Уиллиса заявила о его болезни только сейчас, в Голливуде говорят, что состояние актера уже давно не было ни для кого секретом. Последние несколько лет артист был вынужден сниматься с наушников в ухе, через который ему диктовали реплики. На эту хитрость пришлось пойти после того, как у Брюса несколько раз возникали проблемы с речью на съемочной площадке. Например, наушник в ухе Уиллиса нетрудно заметить даже в трейлере его последнего фильма «Осада», который вышел на экраны в России сегодня, 31 марта.

В трейлере последнего фильма Уиллиса «Осада» можно заметить наушник в ухе артиста. Фото: кадр видео.

- Все знали о его проблемах, и актеры, и съемочная группа, - рассказал источник из Голливуда изданию Page Six. – Из-за этого он все меньше появлялся на экране в последнее время.

Из-за болезни Брюса сцены с его участием обычно снимали в Лос-Анджелесе, где он живет, чтобы его семья была рядом и заботилась о нем во время съемок. Режиссерам приходилось идти на всевозможные ухищрения. Например, они стали все чаще использовать вместо Уиллиса дублеров, чтобы увеличить время его присутствия на экране. Благодаря дублерам Брюс снимался только в самых важных сценах и работал на съемочной площадке всего три дня.

- Было очевидно, что у него проблемы, - говорит инсайдер. – Он больше не мог играть.

Впервые наушник у Уиллиса заметили еще в 2015 году, когда он дебютировал на Бродвее в мюзикле «Misery». А в 2019 году члены съемочной группы фильма М. Найта Шьямалана «Стекло» обратили внимание на то, что Брюсу на съемках трудно подавать свои.

- Во время съемок «Стекла» вокруг него работали сразу несколько человек – они подсказывали ему реплики и заставляли повторять их на камеру, в то время как он изо всех сил пытался запомнить слова и произнести их, - рассказал один из участников съемок. - В большинстве сцен в «Стекле» он был в капюшоне, и его заменили дублером. На съемочной площадке Брюс совсем не улыбался, и его всегда сопровождал ассистент, который направлял его во время ходьбы.

Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг-Уиллис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюсу очень помогла его семья, которая заботится о нем и помогает артисту справиться с проблемами. С 1987 по 2000 год Уиллис был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году он женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг. Обе жены скооперировались и вместе ухаживают за Брюсом. Например, период самоизоляции во время пандемии коронавируса он провел не с нынешней с женой, а с бывшей – в одном доме с Деми Мур и их тремя дочками.

- Его жена Эмма помогла Деми Мур и ее дочерям помириться с Брюсом, потому что они поняли, что он угасает, - рассказал инсайдер в январе 2021 года журналу «ОК!».

Период самоизоляции во время пандемии коронавируса артист провел не с нынешней с женой, а с бывшей – в одном доме с Деми Мур и их тремя дочками. Фото: соцсети.

Напомним, свои самые звездные роли Брюс Уиллис сыграл в фильмах «Крепкий орешек, «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент».