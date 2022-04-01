За одну ночь миллионы британцев оказались у черты бедности

Из-за роста оптовых цен, начиная с сегодняшнего дня, средний счет за электроэнергию для семьи увеличился на 693 фунта Фото: REUTERS

Подданные ее величества очень бы хотели считать это первоапрельским розыгрышем, но, увы, все оказалось суровой реальностью. Из-за роста оптовых цен, начиная с сегодняшнего дня, средний счет за электроэнергию для семьи увеличился на 693 фунта (почти 76 тысяч рублей). Подорожало и дизтопливо для домашних генераторов. Как сообщает агентство «Блумберг», в течение нынешнего года обычная семья будет тратить на электричество и отопление на 1100 фунтов (120,5 тысяч рублей) больше, чем прежде. При средней зарплате в 2500 фунтов в месяц это серьезные траты. Если учесть, что в стране раскрутилась рекордная за 30 лет инфляция (6,2%), затронувшая прежде всего цены на продукты, а правительство, несмотря на это, собирается через неделю повысить еще и подоходный налог, чтобы наполнить бюджет, то перспектива для миллионов жителей Британии выглядит мрачной. Многие из них уже сейчас считают последние деньги, рискуя вскоре и вовсе оказаться за чертой бедности. Восемь из десяти взрослых жителей Великобритании сообщили об увеличении стоимости жизни в марте, заявило на днях Управление национальной статистики.

Эксперты едины в оценках причины этих катаклизмов: стремительный рост цен на газ, который стоит сейчас в шесть раз дороже, чем год назад. «Это самый шоковый скачок цен на энергоносители на памяти живущих. Миллионы людей с самыми низкими доходами будут просто раздавлены», - утверждает Адам Скоре, главный исполнительный директор National Energy Action - благотворительной организации по борьбе с топливной бедностью. Ему вторит бывший премьер-министр Гордон Браун в интервью радио LBC: «Я просто беспокоюсь о страданиях, лишениях, которые сейчас вызваны непониманием того, что большая часть нашего населения просто не может позволить себе включить отопление, не может купить достаточно еды».

Но что же теперь посыпать голову пеплом, ведь официальный Лондон сам сделал многое для того, чтобы цены на голубое топливо взлетели до небес. Сначала, вслед за США, усердно вставлял палки в колеса строительству газопровода «Северный поток-2», потом ввел драконовские санкции против России после начала нашей спецоперации на Украине. А теперь отказывается платить за российский газ рублями. Как следствие, по оценкам Investec Bank Plc, в октябре цена за тысячу кубометров газа может вырасти до ошеломляющих 3000 фунтов стерлингов.

«Для большинства потребителей это станет катастрофой, она уже начинается», - считает экс-советник правительства по энергетической политике Дитер Хелм.

Есть повод призадуматься, не правда ли?