Truth Social изнутри: Соцсеть Трампа родилась мертвой

Соцсеть Трампа родилась мертвой

После того, как аккаунты экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в крупных социальных сетях, он пообещал запустить свою собственную – с блек-джеком и всем остальным. От слов до дела прошло немногим больше года – 21 февраля 2022 года была запущена соцсеть Truth Social.

Как выглядит сеть Трампа изнутри и на что можно в ней рассчитывать, рассказали в Business Insider.

По словам Рози Брэдбери, которой удалось зарегистрироваться в Truth Social, больше всего это похоже на город-призрак, населенный ботами.

Первое, что обращает на себя внимание – срок регистрации. Подав заявку в день запуска и скачав приложение, войти в него удалось лишь спустя три недели. Уже за это время «самое трамповское приложение» с первого места по загрузкам в американском App Store переместилось на 173-е.

Но дело оказалось даже не в длительном и бесплодном ожидании, а в практически полном отсутствии качественного оригинального контента.

Каждому новому пользователю предлагают подписаться на полсотни учетных записей и, конечно же, одна из них принадлежит самому Трампу (всего у него насчитывается 372 тысячи подписчиков). И единственный пост, опубликованный в его аккаунте, гласит «Готовьтесь! Ваш любимый президент скоро вас увидит!». И на этом все.

При этом большинство новостных организаций, таких как The New York Times, CNN, NBC и другие в сети отсутствуют. Зато есть полумертвый аккаунт NASA и «Горячие цыпочки, играющие в гольф». А присутствующие в соцсети The Daily Mail и TMZ публикуют в основном ссылки на свои статьи через RSS-каналы.

– Не исключено, что Truth Social может взлететь в какой-то момент в будущем. Однако сейчас это далеко не то, что станет предпочтительной платформой социальных сетей для Трампа и его сторонников, – резюмирует Брэдбери.