Известная модель сыграла жертву для фотографа в «разбомбленной Россией» больнице Мариуполя

Последствия взрыва снаряда во дворе бывшего роддома в Мариуполе. Фото: REUTERS

ФЕЙК: В разбомбленной детской больнице Мариуполя были десятки рожениц

Украинская пропаганда продолжает разгонять ужасы о «зверствах» российской армии.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Сам факт постановки мы уже опровергали вчера. Правда, тогда доказательства были скорее косвенными. Сегодня уже все встало на свои места.

Националисты в Мариуполе не гнушаются прятать технику под окнами зданий, в том числе - больниц, школ и детских садов.

Итак! Оказалось, что в постановочных кадрах играла весьма известная на Украине персона!

Начнем с того, что всего фотографий с пострадавшими из больницы, где «под завалами десятки детей и беременных женщин» (Цитата по Зеленскому), и вообще больнице были сотни пациентов (это говорят «очевидцы»), три. Всего ТРИ (!!!) фотографии из больницы с сотнями пострадавших! На всех этих фотографиях три беременные женщины, а на самом деле одна!

Для самых «удачных» репортажных снимков украинские пропагандисты использовали модель из Мариуполя по имени Марианна. В Инстаграме она известна, как krevvetochka.

Непосредственная участница съемки, Марианна, зарабатывает на рекламе косметики в соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Интересно, что блогерша играет сразу двух разных беременных - ей даже пришлось переодеться и перекраситься (хотя ей не привыкать - она бьюти-блогер и перекрашиваться - это ее работа).

Стоит отметить, что девушка на самом деле беременна (то есть это не фейк), правда в этом роддоме она находиться никак не могла (мы уже говорили, что его оккупировали бойцы «Азова»).

Слава уже нашла героиню: в ее инстаграме под последним постом уже больше 500 комментариев от реальных пользователей. Они осуждают девушку за участие в грязных информационных вбросах, интересуются сколько ей заплатили за такую постановку и спрашивают смогла ли она оттереть краску с лица после грима.

Стоит отметить, что Марианна на самом деле ждет ребенка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И еще один непонятный момент! Почему так мало фото?

Очевидно, что если бы там действительно были роженицы, местные МЧСники и очевидцы, которые сразу прибежали на место, сразу сделали бы фото на свои телефоны. Но нет! Таких нет! А все фотографии, которые мы видим авторства известного репортажного Евгения Малолетки. Он первым подготовил и опубликовал целый репортаж.

Кстати, работник заслуженный. Начал свою карьеру он в агентстве УНИАН. Сейчас сотрудничает с the Guardian, The Times и The NYT (самые «объективные» СМИ в мире).Даже личный личный фотограф Барака Обамы на него подписан. А в 2015 году Малолетка даже стажировался в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Любопытно, что его профиль с 2014 года - «военные преступления России в Донбассе».

