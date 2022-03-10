Украина воспитывала своих нацистов на два года дольше, чем Третий рейх

Чтобы понять, насколько массированный был удар, который на протяжении восьми лет из года в год, изо дня в день наносился по психике украинцев, можно попытаться найти какие-то взвешенные суждения политиков и экспертов из этой страны. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Чтобы понять, насколько массированный был удар, который на протяжении восьми лет из года в год, изо дня в день наносился по психике украинцев, можно попытаться найти какие-то взвешенные суждения политиков и экспертов из этой страны. Но предупреждаю сразу – такие поиски не увенчаются успехом. Конечно, были вменяемые, но на одно выступление такого приходится сто, двести, тысяча прямо противоположных. Приведем несколько цитат, от которых кровь стынет в жилах.

- Мы должны загнать русский язык в гетто, - экс-депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко, который несколько дней назад был замечен на погранпереходе в Польшу.

- Без разговоров стрелять в голову любому российскому гражданину, - украинский предприниматель и ультранационалист Геннадий Балашов.

- Я подниму весь мир, чтобы от этой России не осталось и выжженного поля, оставшихся на Украине русских надо расстреливать из атомного оружия, - это уже "газовая принцесса" Юлия Тимошенко, глава партии и фракции в парламенте.

- Те, кто работает в России, все равно не будут нашими союзниками, поэтому нам наплевать на их интересы, - экс-спикер Верховной рады с дефектами дикции и справкой об умственной отсталости Андрей Парубий.

- Россия - вековой враг Украины, - идейный вдохновитель запрещенного в России "Правого сектора" Дмитро Ярош.

- С Донбассом не надо разговаривать. Необходимо уничтожить миллиона полтора жителей и тогда всё решиться, - колумнист "Украинской недели" Богдан Буткевич.

- У нас один путь – уничтожить Москву, ради этого и живем, - идейная нацистка (как ранее была идейной коммунисткой) "ведьма" Ирина Фарион, доводившая малышей в детсадах до слез.

- Нам надо привыкнуть быть фашистами, нужно будет - сожжём всех, - экс-депутат Верховной рады этнический еврей Борислав Береза.

- Мы должны сделать Донбасс непригодным для жизни, - один из идейных вдохновителей украинских фашистов Дмитро Корчинский.

- Убийство жителей Донбасса - благое дело, - а это не кто-нибудь с завалинки, это самозваный патриарх раскольничьей УПЦ Филарет.

По всем направлениям, по всем каналам, из телеэфира, радио, со страниц ЖЖ, из роликов Ютуба и постов в VK – отовсюду лились желчь и ненависть к москалям, призывы убивать и утверждение избранности украинского народа для "благой задачи превращения Москвы в пожарище на болоте".

Вспомним, Третьему рейху хватило 6 лет, чтобы превратить "культурных" немцев в зверей. У Украины было, как минимум, на два года больше. С 2014 года практически все местные СМИ рисовали черно-белую картину мира, вся мощь государственного аппарата страны была брошена на воспитание новых нацистов на Украине. Да и не на два года у Киева было больше, если вспомнить, как министр обороны Украины в 2005-2007 гг. Анатолий Гриценко припомнил: "План боевых действий с Россией был разработан в 2005 году. Украина готовилась к войне с Россией с 2005-го года".

И даже не с 2005 года это все шло, если вспомнить, что еще в феврале 1993 года в украинском публичном пространстве прозвучало от народного депутата Шкуратюка: "Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и только 300 немцев". Слова, ставшие руководством к действию.

Нечему удивляться теперь тому, что там выросло.