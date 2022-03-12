Спит на матрасе с дырой и экономит на еде: Подруга Илона Маска певица Граймс рассказала, что миллиардер живет как нищеброд

Илон Маск и Граймс прожили вместе три года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск – самый богатый человек планеты: по данным Forbes, состояние основателя компаний «Tesla» и «Space Х» превышает 268 миллиардов долларов. Неудивительно, что все считают, что IT-магнат купается в золоте. Особняки, обставленные роскошной мебелью, поместья с садом и бассейном,– Маск может позволить себе все. Но… не делает этого. Бывшая подруга бизнесмена канадская певица Граймс, родившая ему двоих детей, рассказала, что Илон довольствуется довольно скромным образом жизни, который она назвала «нищенским».

Граймс и Маск были вместе с 2018 года и объявили о расставании в прошлом сентябре. Артистка призналась, что в Лос-Анджелесе они жили в очень убогом по меркам этого города доме стоимостью 40 тысяч долларов (5 млн 320 тысяч рублей). Для сравнения, средняя цена приличной недвижимости в «городе ангелов» составляет 900 тысяч долларов.

Маск оказался довольно прижимистым сожителем. Например, он отказался покупать новый матрас, когда в старом обнаружилась дыра. Вместо этого миллиардер предложил Граймс привезти матрас из ее дома и спать на нем. А еще бизнесмен, по словам певицы, экономил на еде.

- Доходило до того, что я ему говорила: может, не будем жить в этом совершенно небезопасном доме за 40 тысяч долларов? Где соседи типа нас снимают на видео, никакой охраны, и мне восьмой день подряд приходится питаться арахисовым маслом? - рассказала Граймс в интервью журналу «Vanity Fair».

Граймс сейчас воспитывает дочку, а их с Маском сын живет у отца. Фото: соцсети.

Похоже, Илона действительно не заботит, где он живет, и на чем он спит. Еще в мае 2020 года Маск написал в Твиттере, что собирается распродать все имущество, и у него не будет собственного дома, поскольку он полностью сосредоточен на своей миссии полета на Марс. Миллиардер живет в Техасе, куда он переехал из Калифорнии вместе с штаб-квартирой компании «Tesla». Перебраться из Лос-Анджелеса в столицу Техаса Остин Илон решил после того, как вступил в конфронтацию с властями Калифорнии из-за ограничений по коронавирусу. К тому же рядом с Остином расположен космодром его второй компании «Space X».

Обзаводиться роскошным особняком в Техасе миллиардер не стал. Маск живет в сборном домике площадью 37 квадратных метров, который он арендует у компании «Space X». Стоимость такого дома составляет 50 тысяч долларов (6 млн 650 тысяч рублей), и его можно за сутки собрать как конструктор из готовых бетонных панелей. Бизнесмен уверяет, что его вполне устраивает такое скромное жилище.

- Мое место жительства - это дом за $50000 в Бока-Чика (городок, где расположен космодром – Ред.), который я арендую у «SpaceX». Он отличный, - рассказал предприниматель в Твиттере.

В Техасе Маск живет в сборном домике площадью 37 квадратных метров, который он арендует у компании «Space X». Фото: соцсети.

Правда, миллиардер не всегда ютился в таких скромных условиях. В прошлом году Маск продал последний принадлежавший ему особняк, расположенный в Кремниевой долине Калифорнии. Недвижимость ушла за 32 миллиона долларов. Это даже не дом, а целое поместье с вековой историей. Оно было основано в 1912 году французским графом де Гинье, переехавшим из Европы в Америку после женитьбы. На огромном земельном участке с озером аристократ построил большую виллу в европейском стиле. Маск купил поместье в 2017 году за 23 миллиона долларов.

Если с недвижимостью у миллиардера сейчас все скромно и просто, то с личной жизнью, напротив, сложно и запутано. 33-летняя Граймс и 50-летний Маск прожили вместе три года. Поп-исполнительница родила основателю «SpaceX» сына, которого они назвали сложным именем X Æ A-Xii. После расставания родителей полуторагодовалый малыш остался жить с мамой. Илон уверял журналистов, что они с Граймс остались в хороших отношениях и по-прежнему часто видятся. И это действительно так. Более того, в том же интервью «Vanity Fair» артистка сообщила, что недавно они с Илоном стали родителями во второй раз - у них родилась дочка. Малышку выносила суррогатная мать. В отличие от брата девочка получила совсем короткое имя – Y.

Певица родила миллиардеру двоих детей. На фото - сын бизнесмена Литтл Икс (полное имя малыша X Æ A-Xii). Фото: соцсети.

Для бизнесмена это уже седьмой ребенок, для Граймс – второй. О том, что у них родилась дочка, стало известно случайно. Девочка появилась на свет еще в конце 2021 года, но певица и IT-магнат тщательно скрывали эту новость. Во время интервью, которое проходило в доме артистки, журналист услышал за стенкой детский плач, и Граймс пришлось во всем сознаться.

Полное имя дочки Маска звучит так: Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideral). Граймс объяснила, что имя Экза девочка получила в честь единицы измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду. Дарк – это английское слово «dark» («темнота»). Оно ассоциируется с неизвестностью и темной материей. А Сайдириэль - это эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем. Старшего брата Y родители обычно тоже называют сокращенным именем - Little X (Маленький Икс). Граймс сообщила, что после рождения сестры мальчик живет с отцом.

Видимо, завести второго ребенка певица и миллиардер решили еще до разрыва. Потом отношения пары испортились, и они расстались, несмотря на грядущее пополнение в семье. Илон рассказывал, что они с Граймс разошлись из-за его работы.

- Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, - говорил бизнесмен в сентябре прошлого года. - Моя работа в «SpaceX» и «Tesla» требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Кстати, сейчас она рядом со мной, а малыш Икс находится в соседней комнате.

Очередной девушкой бизнесмена стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рождение дочки совершенно не помешало Маску с головой окунуться в новые отношения. Очередной девушкой бизнесмена стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Они вместе уже несколько месяцев. До Граймс Маск встречался с голливудской звездой Эмбер Херд – бывшей женой актера Джонни Деппа.

Напомним, Илон Маск был женат дважды. Со своей первой женой Джастиной он учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей. А затем его закрутила светская жизнь, и с тех пор в спутницы жизни Илон выбирал сплошь артисток.

До Граймс Маск встречался с голливудской звездой Эмбер Херд – бывшей женой актера Джонни Деппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула заключили брак в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год снова сошлись и поженились. В марте 2016 года состоялся их окончательный развод — тогда Маск уже тайно встречался с актрисой Эмбер Херд.