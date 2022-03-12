Мы за ценой не постоим: США обеспечили себе и союзникам экономический кризис

Граждане США буквально в панике от рост цен на топливо. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции США и ЕС дошли уже до того уровня, что дальше их усиливать уже просто некуда, иначе, как в поговорке, можно «выстрелить самому себе в ногу». Уже сейчас введенных ограничений так много, что они стали бить по самим «стрелкам».

ЗАГЛОХШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Больше всех за мощный санкционный удар по Москве ратовали американцы, которые давно привыкли к тому, чтобы демонстрировать свою немощь путем введения ограничений. В отношении же России у них случился конфуз: из-за нестабильности на энергетических рынках, вызванной экономической политикой Вашингтона, больше всего страдают сами граждане США, которые буквально в панике от рост цен на топливо.

В Штатах средняя цена одного литра бензина побила исторический рекорд, достигнув уровня в 4,128 доллара за галлон (3,78 литра), а кое-где можно заправиться уже почти за 7 баксов. Специалисты уверены, что уже в ближайшее время средняя цена на топливо для автомобилей может подскочить в США до $5 за галлон, т.е. до $1,32 за 1 литр.

Для американцев именно цена бензина является одним из главных факторов, определяющих стоимость их жизни, ведь подавляющую часть населения и бизнесов в США обеспечивает всем необходимым именно автомобильный транспорт.

Американцы уже почувствовали на себе подорожание всего, что только можно. По данным министерства труда США, по итогам февраля индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года, причем сильней всего поднялись в цене бензин, недвижимость и продукты питания.

Парадоксально, но Джо Байден винит во всем не им же и введенные антироссийские санкции, а Россию! На вопрос о том, что будет с ценами, хозяин Белого дома ответил просто: «Они будут расти, сейчас мы мало что можем сделать, за все это несет ответственность Россия».

ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИАСКО

От резкого роста инфляции страдает и Европа. По оценке исследовательской организации Resolution Foundation, подданных Великобритании ждет самое сильное падение уровня жизни за последние полвека, а рост цен составит рекордные 8,2%.

Вину за обнищание англичан авторы исследования возлагают на… Москву. Правда глава МИД Великобритании Лиз Трасс, отвечая в парламенте на вопрос о цене антироссийских ограничений, не стала скрывать, что истинной причиной проблем стали действия самого Лондона в отношении России.

В еврозоне все может быть еще хуже: там больше зависят от России во многих ключевых сферах, таких как энергетика и продовольствие.

В Испании цена мегаватта электроэнергии достигла исторического рекорда – 545 евро. А вместе с электричеством поползли и цены практически на все товары: хлеб, мясо, пиво. Дело дошло до того, что местный минпром предупредил о том, что существует угроза дефицита некоторых товаров, ведь Украина была главным поставщиком на испанские рынки зерна, кукурузы и семян подсолнечника. Испанцев особенно пугает грядущий рост цен на алкоголь, ведь «вылечить нервы» уже не получится.

Кризис надвигается повсеместно. Итальянские рыбаки жалуются, что при высоких ценах на топливо, их судам нет смысла выходить в море. В Люксембурге автомобилисты выстраиваются в очереди на заправках.

Особенно удручающе выглядит ситуация в небольших государствах. Например, в Чехии в феврале инфляция выросла до 11,1% в годовом исчислении, а рекордсменом по этому показателю в ЕС стала Литва с 14,2%.

Все понимают, что гиганты ЕС будут спасать прежде всего себя, а «малышам» придется думать самим, как выкручиваться из щекотливой ситуации.

СОСАТЬ ЛАПУ

Без отопления еще как-то можно существовать, укутавшись в одежду на манер эскимосов, а вот без еды прожить невозможно. Антироссийские санкции западных стран и их участие в затягивании спецоперации против Киева ведет только к повсеместному удорожанию продуктов питания.

Украина вместе с Россией последние годы держат лидерство по поставкам пшеницы за рубеж, совместно занимая 29% глобального рынка. По некоторым позициям Москва и Киев вообще монополисты, как например, с подсолнечным маслом, где им принадлежат 80% объемов мирового производства.

Из-за реакции Запада цены на пшеницу уже бьют печальные рекорды. На площадке CME Group (крупнейшая биржа США) стоимость фьючерсов на зерно только за 7 марта выросла на 6% и достигла максимума за последние 14 лет. Суммарно котировки поднялись на 40%, и это первый подобного рода прецедент в истории.

Как вся эта кутерьма отразиться на жизни обычных бюргеров из Европы и США, которые на словах демонстрируют желание защищать Украину до последнего украинца? Нынешняя ситуация уже привела к ограничению продажи ряда товаров в одни руки. В Италии в магазинах не отпускают больше 5 бутылок подсолнечного масла, точно такие же меры приняли и в Испании.

ПРИВЕТ, ЗЕЛЕНЫЕ!

В цене растет буквально все сырье – сталь, алюминий, никель, медь, причем речь идет об исторических рекордах биржевых котировок. А это значит, что вслед за этим рванут вверх цены на товары.

Несладко придется, например, адептам «зеленой» экономики, планирующим пересаживаться на электромобили. Цена тонны никеля на Лондонской бирже выросла дна 20%. А это значит, что все устройства, где используются никелевые аккумуляторы - от электромобилей до сотовых телефонов - серьезно вырастут в цене.

ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ ВСЕ

В самое ближайшее время во всем мире подорожает большая часть товаров и услуг. Винить в этом гражданам западных стран некого, кроме своих правительств, рушащих устоявшиеся экономические связи и цепочки поставок. Но такова цена глупости, из-за которой многие западные государства стали напоминать унтер-офицерскую вдову из гоголевского «Ревизора», которая высекла сама себя.

ПО ТЕМЕ

Западные эксперты: Из-за санкций против России цены на еду взлетят во всем мире

Из-за дефицита удобрений европейские фермеры могут провалить посевную, а бразильские повышают цены на сахар и кофе (подробности)

Нищие в Нью-Йорке отказываются принимать мелочь: «Инфляция, мэм!»

Корреспондент kp.ru в Америке — о беспрецедентном подорожании продуктов и бензина (подробности)