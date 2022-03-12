«Ждать осталось недолго»: Никас Сафронов рассказал, когда Пугачева вернётся в Россию

Никас Сафронов не раз делал портреты Примадонны. Увековечил даже ее замок в деревне Грязь. Фото: Мила СТРИЖ

Стремительный отъезд Аллы Пугачевой из России в Израиль обрастает множеством слухов. Примадонна уверяет, что уехала на каникулы, а заодно и подлечиться. Многие же блогеры склоняются к версии, что звезда отправилась в Израиль, поскольку в тамошнем банке лежат основные сбережения певицы. Народный художник РФ и давний приятель Пугачевой Никас Сафронов об этих сплетнях даже и слышать не хочет.

- Если Алла Борисовна говорит, что поехала на отдых и лечение, то ей стоить верить, - говорит kp.ru Сафронов. - За свою долгую жизнь она завоевала любовь огромной части жителей нашей планеты. На ее музыке выросло не одно поколение замечательных людей. Надо гордиться, что в России живет замечательная женщина, уникальная певица, и не надо ее уличать в непорядочности по отношению к своим поклонникам.

Я вообще не считаю, что тема отъезда Пугачевой в Израиль заслуживает какого-то особого внимания, - продолжает Сафронов. - И мы не вправе ее осуждать за то, что она поехала лечиться. Я рад, что она в добром здравии. Всегда относился и отношусь к ней с большой теплотой и уважением. И очень рад, что у нас это взаимно. Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна - Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшие время, - считает Сафронов.

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