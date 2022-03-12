Россию больше нельзя игнорировать: перед угрозой нищеты Запад начинает признавать правду

Шёл 10-й день санкций: в испанских магазинах продают по 5 пачек макарон в одни руки. Фото: СОЦСЕТИ

Накал антироссийской истерии на Западе достиг своего пика. Но это вовсе не значит, что в Европе и США все, как один, думают о России плохо: все громче и все чаще там звучат голоса авторитетных экспертов и простых граждан, начинающих понимать российскую позицию и российские действия по денацификации и демилитаризации Украины.

США

Видный американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине – огромный провал Запада. Германия, как сказал он в интервью немецкому изданию Der Spiegel, должна пойти навстречу России. Сакс обвинил США в том, что они «добиваются возможности создавать в любой части мира союзы в пользу своих интересов, чтобы никто не мог создавать им препоны при осуществлении этой деятельности, чтобы Россия не могла». И особо отметил, что «в отличие от Джо Байдена и Дональда Трампа, Путин пользуется реальной поддержкой населения, для переизбрания ему не нужны дорогие агитационные кампании, не зависит он и от финансовой поддержки богатых спонсоров таких кампаний».

...И по 1 бутылке подсолнечного масла в руки и не более! Фото: СОЦСЕТИ

ФРГ

Депутат немецкого бундестага от Левой партии, представитель Комитета по внешней политике Севим Дагделен предостерегла федеральное правительство и зарубежных партнеров Германии от поставок любого вооружения на Украину. По мнению парламентария, такие шаги увеличат шанс прямого вовлечения Германии в вооружённый конфликт. Дагделен уверена: Берлин должен дать Киеву чёткий отказ на поставку оружия, а также танков и истребителей, поскольку это не поспособствует мирному урегулированию ситуации. Она настаивает на достижении перемирия и политического взаимопонимания Киева и Москвы. Ее заявление размещено на официальном сайте Левой фракции Германии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал федеральное правительство не вводить эмбарго на поставки газа из России в Европу. Он обвинил власти в спекуляциях вокруг этой темы и указал, что они уже привели к скачку цен на рынках сырья. «Нам срочно нужны безопасность и стабильность на энергетическом рынке… Блокада поставок газа как средство давления должна быть исключена в этом конфликте с обеих сторон. Ценовой шок затрагивает потребителей, но прежде всего он угрожает рабочим местам и компаниям», – заявил он.

На немецком телеканале ZDF выступил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Он осудил заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, заявившей, что «ФРГ в отношениях с Россией приходится выбирать между чумой и холерой». По словам Хабека, всегда есть пространство для взвешенных и умных решений; Германии можно и нужно быть рациональной в вопросе поставок вооружения на Украину, ведь обладание Киевом тяжелой военной техникой – огромный риск, вплоть до Третьей мировой. Вице-канцлер не обошел и вопрос возможного запрета на поставки российского газа в Германию. «Это приведёт к ужасающим последствиям, сотни тысяч потеряют работу, и в стране начнётся бедность из-за резкого роста цен на энергию», - сказал он.

В Италии ситуация "получше": можно покупать по 5 бутылок подсолнечного масла в руки, но не больше 2 кг муки. Бензин взлетел до 2,34€, а коммунальные платежи выросли на 50%. Санкции работают. Фото: СОЦСЕТИ

КНР

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не поддержал санкции против России. «Мировая экономика и так уже под тяжелым влиянием пандемии. Санкции ударят по восстановлению экономики и не принесут пользы ни одной из сторон», - сказал он.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя упрёки Запада в том, что Поднебесная не участвует в массовой антироссийской истерии, призвал оппонентов задуматься, в первую очередь, над тем - какую они роль сыграли в украинском кризисе. «Кто активно расширял НАТО и месяцами подливал масло в огонь конфликта? Кто позволил ему выйти из-под контроля?», - вопросил он. По мнению Лицзяня, санкции не помогут урегулировать кризис, а лишь создадут хаос и повлекут за собой чудовищные экономические потери для всех.

Сербия

Игрок казахстанского «Тобола», сербский футболист Зоран Тошич поддержал российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований из-за ситуации на Украине. «Надеюсь, что наступит день, когда всё закончится, и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху».

Чехия

Чешский сенатор Ярослав Доубрава был одним из тех политиков, кто подписал открытое письмо в поддержку спецоперации российских военных на Украине. «Я получаю электронные письма, показывающие зверства украинских солдат, которые ни в чём не уступают немецким фашистам во время Второй мировой войны. Мы должны ценить то, что президент Путин ждал до последней минуты, чтобы прийти к этому решению и принять решение. Он спас тысячи жизней», - написал он на своей странице в Facebook.

Северная Македония

Публицист и телеведущий Миленко Неделковски заявил, что Россия принесет более справедливый мир, чем НАТО, США и ЕС по отдельности или вместе взятые. «Заметно, что в большинстве своем жители Северной Македонии поддерживает Россию и Владимира Путина, но не из-за самой России и ее лидера, а из-за того, что они борются против милитаризации, против нацизма, против антицивилизации. С другой стороны, мы оккупированы НАТО, США и ЕС, мы - просто колония, и нами правит не президент, а посол США в Северной Македонии. Но если вы спросите простых людей, они скажут, что победа России в этом конфликте породит новое устройство мира, который будет намного более справедливым, в том числе для нашей страны и нашего народа», - заявил он.

ЮАР

При голосовании в ООН ЮАР отказалась осуждать спецоперацию России на Украине. Министр социального развития республики Линдиве Зулу, комментируя официальную позицию, сказал: «Россия - наш друг во всех отношениях, и мы не собираемся осуждать те отношения, которые у нас всегда были».

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