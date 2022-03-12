На Украине идет подготовка к широкомасштабному наступлению Фото: Александр КОЦ

- Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила за сутки 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор сообщил, что за день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – "Байрактар ТБ-2".

Очевидно, что на Украине идет подготовка к широкомасштабному наступлению, которое должно обратить украинских националистов к бегству или поражению.

Напомним, в субботу, 12 марта российские военнослужащие продемонстрировали, что способны высокоточным оружием бить боевую технику даже рядом с жилыми постройками.

На кадрах можно было увидеть уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», который гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.

Современный высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас был направлен прямо в цель по лазерному лучу. Наведение таких боеприпасов может корректироваться как с беспилотников, так и со спутников. Российские военнослужащие получили опыт применения таких точных снарядом во время борьбы с террористами в Сирии.

Другой ролик демонстрировал ликвидацию высокоточным боеприпасом склада с оружием, которым пользовались украинские националисты.

Российским военнослужащим удается удерживать превосходство в небе над Украиной.

За аэродромами ведется наблюдение, чтобы их взлетные полосы не были восстановлены до рабочего состояния.

Продолжается зачистка центров связи на территории Украины. Сегодня своих "ушей" (Центра радиотехнической разведки) лишилась группировка украинских националистов в Киевской области Украины (Бровары). Теперь они не смогут прослушать переговоры наших военнослужащих.

БОЕВАЯ СВОДКА

Вооруженные Силы России, продвинулись вперед на 12 километров и наступая широким фронтом установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кириловка и Новоандреевка, вышли на рубеж Новомайорское-Павловка- Никольское- Владимировка - Благодатное. Группировка войск Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк.

Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены:

61 - вертолет.

126 - беспилотных летательных аппаратов.

1159 - танков и других боевых бронированных машин.

118 - реактивных систем залпового огня.

436 - орудий полевой артиллерии и минометов.

973 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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