В США паникуют и говорят о «катастрофе». Рассказываем, какое оружие так испугало американцев

Фото: Министерство обороны РФ

Любопытное явление можно наблюдать в американской прессе. Там все чаще появляются публикации политиков, военных, публицистов, которые, на фоне конфликта на Донбассе, яростно колотят в тревожные колокола, сообщая о том, что Россия существенно превосходит США в стратегическом вооружении. На днях такое признание появилось на страницах The American Conservative. В своей колонке известный журналист Дэвид Голдман, панически раскритиковал стратегию штатов в разработке новых видов оружия. Превосходство соперника назвав никак иначе, как «катастрофический провал правительства США».

В чем же реальное преимущество российского вооружения? По полочкам его разложил наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«КАЛИБРЫ» ПРОТИВ «ТОМОГАВКОВ»

Сейчас, когда идет военная специальная операция на Украине, часто упоминаются российские ракеты «Калибр». А спецы и обыватели частенько пытаются сравнивать их с американскими аналогами «Томогавк». Попытаемся сделать это и мы.

Если американские крылатые ракеты «Томагавк» стали известны миру еще в 70-е годы прошлого века (США много раз применяли их во время войн), то о российских «Калибрах» заговорили лишь лет 7 назад, когда наши корабли нанесли этими ракетами удары по террористам в Сирии. «Калибры» стали достойным ответом хваленым «Топорам» (так переводится название «Томагавков»). Есть у «Калибров» и специфическое название - ракета ЗМ-14, дозвуковая, сходная по габаритам с «Томагавком» (Блок-3). Длина – 6,2 метра, диаметр – 533 мм, боевая часть – 450 кг против 340 у «Блок 3», дальность до 2600 км.

«Калибры» оснащены ГНС – радиолокационной головкой самонаведения, что обеспечивает высокую точность попадания в цель. Приемник и радиовысотомер позволяют точно выдерживать небольшую высоту, огибая рельеф местности.

Фото: Министерство обороны РФ

Мощь «Калибров» была показана в Сирии (7 октября 2015 года), когда все 26 ракет, выпущенные по боевикам, достигли и поразили цели. Теперь о точности «Томагавков». Первое массовое применение «высокоточного» оружия было осуществлено в Ираке, во время проведения операции «Буря в пустыне». Несмотря на хвалебные оды, начавшие звучать сразу после применения – дескать, 85% ракет поразило цели, позже выяснилось, что на самом деле только половина из 288 ракет поразила цель, и то, это по самым смелым прикидкам.

Да, это было в 1991 году. Но вот 7 апреля 2017 года, удар 60 «топоров» по сирийской базе Эш-Шайрат. По данным Трампа, все ракеты достигли цели, по данным Минобороны США – 59 ракет попали в цель.

По данным Минобороны России только 23 ракеты долетели до цели, одна упала в воду сразу после старта, судьба остальных 36 – неизвестна.

Израиль заявил о 44 ракетах, попавших в цель. Но в любом случае, эффективность «Топоров», вернее, их точность, оставляет желать лучшего.

Таким образом, российские «Калибры» опережают «Томагавки» по всем основным параметрам – мощности, дальности и точности. Кроме того, российские ракеты дешевле. Американские стоят от 1,5 до 2 млн долларов за единицу, то наши – 350-400 тыс. долларов.

СПРАВКА «КП»

Что такое гиперзвуковые ракеты? Это ракеты, способные летать с гиперзвуковой скоростью, - равной или большей, чем 5 Махов. 1 Мах равен 1 198,8 км/час или 333 м/сек. Полноценный гиперзвуковой летательный аппарат должен уметь выполнять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил. То есть поддерживать высочайшую скорость вплоть до момента поражения цели, что, само собой, резко затруднит его перехват или вообще сделает его невозможным.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Гиперзвуковое оружие России

1. «Авангард» — российский ракетный комплекс, оснащённый гиперзвуковым управляемым блоком. Блок запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (например, «Сармат»). Развивает скорость до 28 Махов (примерно 7,5 километра в секунду). Способен преодолеть противоракетную систему США на сверхвысоких скоростях, недоступных для противоракет. Принят на вооружение и заступил на боевое дежурство.

Российский ракетный комплекс «Авангард» Фото: Министерство обороны РФ

2. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» воздушного базирования. Ракета запускается с платформы истребителя «МиГ-31» и идет к цели на скоростях свыше 10 Махов». Дальность полета - свыше 1000 км. Способен поразить любые защищенные морские и наземные объекты с точностью до 1 метра. Полностью нивелирует военное превосходство американского флота, поскольку уничтожает авианосец за несколько минут. Комплекс уже принят на вооружение.

3. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон". Может устанавливаться на любых кораблях, катерах и субмаринах - носителях крылатых ракет «Калибр». Работает по морским и наземным целям на удалении свыше 1000 км на скорости 9 Махов». Преодолевает любую противоракетную оборону противника и нивелирует превосходство военно-морского флота США. Несколько «Цирконов» способны уничтожить авианосную ударную группу США в течение нескольких минут. «Циркон» уже начал поступать на вооружение ВМФ РФ.

А на подходе…

«Гремлин» — российская гиперзвуковая ракета, находящаяся на стадии разработки. По неофициальным данным, она будет иметь дальность поражения около 1,5 тыс. км и скорость, равную 6 Махам. Основным преимуществом «Гремлина» является его компактность — длина не превышает 4,5 м, а вес — 1,5 тонн. Истребитель Су-57 сможет перевозить ракету «Гремлин» на внутренней подвеске. Благодаря этому «Гремлин» смогут нести не только истребитель-перехватчик МиГ-31, но также дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М и истребители Су-57, Су-30СМ и Су-35.

Разрабатывается и «Острота» — российская малогабаритная неядерная гиперзвуковая ракета, разрабатываемая для истребителя-бомбардировщика Су-34 и ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Испытания «Остроты» запланированы на 2022 год.

Среди перспективных заделов и крылатая ракета с ядерным двигателем неограниченного действия «Буревестник». Ядерный воздушно-реактивный двигатель позволяет разгонять ракету на звуковую скорость. Но главное достоинство изделия – неограниченная дальность. Это означает, что ракета может самостоятельно обходить противоракетную оборону, в том числе стартовать в сторону Южного полюса в восточном полушарии и подходить к Северной Америке со стороны Южного полюса в западном полушарии. . Время начала поставок ракеты в войска засекречено.

Морские монстры

В России разработан подводный комплекс «Посейдон». Это малозаметный подводный атомный беспилотник. Может находиться на боевом дежурстве месяцами. Имеет недосягаемую для субмарин скорость (200 км в час) и глубину погружения – до 1000 м. Один удар «Посейдона» по побережью способен вызвать мегацунами и землетрясения, которые сметут прибрежную зону на многие сотни километров вглубь материка.

Подводный комплекс «Посейдон» Фото: Олег Кулешов/ТАСС

Часовые неба

Американский журналист упомянул лучший в мире зенитный ракетный комплекс С-500. Радиус его действия - до 600 км, высота кинетического удара -до 200 км. Комплекс способен поражать гиперзвуковые ракеты противника.

Спецы США признают, что такого оружия в ближайшие годы у них не будет.

А ЧТО У НИХ?

США занимаются разработкой гиперзвукового оружия с конца 1980-х годов, однако работы над его созданием были значительно ускорены после того, как в марте 2018 года президент России В. Путин объявил о создании и успешном испытании гиперзвукового планера «Авангард». Американцы серьезные надежды связывали с гиперзвуковой ракетой X-51A Waverider. Но она так и осталась экспериментальной. Затем был проект Falcon HTV-2 (планирующий гиперзвуковой блок). Было два испытания и оба завершились неудачей. Еще был проект HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, неядерное гиперзвуковое наступательное оружие). Носителями гиперзвуковой крылатой ракеты рассматривались несколько типов бомбардировщиков и истребителей. Но в начале 2020 года ВВС США закрыли и этот проект.

Причина? Нехватка финансирования на реализацию всех проектов разработки гиперзвукового оружия.

Попытка первого запуска прототипа гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы HAWC, в декабре 2020 тоже закончилась неудачей.

В сентябре 2020 года США официально признали отставание в гиперзвуковой гонке от России и Китая. Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард назвал 2020 год «поворотным» в разработке и развертывании нового типа вооружения; Пентагон запросил у Конгресса США на 2020 финансовый год 2,6 млрд долл. на исследование и разработку гиперзвукового оружия наземного, морского и воздушного базирования.

19 марта 2020 года был успешно испытан, в ходе лётного эксперимента на Гавайях, гиперзвуковой планирующий блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body, проектируется для уничтожения системы ПВО противника).

В октябре 2021 Пентагон впервые пытался испытать неназванное гиперзвуковое оружие большой дальности, но попытка запуска его с Аляски обернулась провалом. А вот ARRW — перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с воздушно-реактивным двигателем разработки Локхид-Мартин (с заявленной скоростью до 17 Махов) испытывается переменным успехом.

Сегодня у американских военных системы гиперзвукового оружия лишь в планах.

Сухопутные войска США могут получить прототип комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) лишь в 2023 финансовом году, а к 2024 финансовому году программу планируют завершить.

В свою очередь, Военно-морские силы США получат первые образцы гиперзвукового комплекса Conventional Prompt Strike(CPS, морская версия LRHW) в 2025 финансовом году, на подводных лодках класса «Огайо», а к 2028 году CPS оснастят атомные подводные лодки класса «Вирджиния» Block V.

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