Не только сифилис: Бывшей жене Аршавина поставили новый страшный диагноз

Алиса Казьмина рассказала, что у нее обнаружили сифилис третьей стадии. Фото: кадр видео.

Бывшая жена Андрея Аршавина шокировала подписчиков Инстаграма новыми подробностями своего состояния. Алиса Казьмина, заявившая недавно, что у нее обнаружили сифилис третьей стадии, уточнила свой диагноз. По словам 39-летней экс-супруги футболиста, врачи нашли у нее еще одно серьезное заболевание - гепатит C. Кроме того, анализ крови показал у Алисы повышенный креатинин, что является признаком почечной недостаточности. По словам Казьминой, при неблагоприятном течении заболевания она может лишиться почки.

Алиса опубликовала в соцсети результаты анализов и рассказала, что обнаружили медики.

- И вот я раскрою еще один секрет. Вот первый анализ, который уже сделан в другой, более серьезной клинике, и еще в трех других с подтвержденным сифилисом и гепатитом С. Креатинин 300, при таком показателе уже почку удаляют, - сообщила Казьмина.

Алиса уверяет, что сифилисом ее якобы заразила собственная мать, чтобы принудительно уложить в психиатрическую клинику. Бывшая жена спортсмена говорит, что ей ставили капельницы с зараженными иглами – мол, так она и заболела сифилисом. На все предположения о том, что она могла заразиться венерической болезнью половым путем, Казьмина отвечает, что у нее уже три года не было близости.

По словам 39-летней экс-супруги футболиста, врачи обнаружили у нее еще одно серьезное заболевание - гепатит C. Фото: Инстаграм.

После развода с Аршавиным Алиса в одиночку растит троих детей: 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению. Экс-супруга футболиста поссорилась с ближайшими родственниками и обвиняет их в том, что они хотят сжить ее со свету. Алиса уверяет, что ее собственный сын-подросток устроил за ней слежку и читал сообщения в ее телефоне, а мать хочет положить в психушку, поэтому и заразила сифилисом. На осторожные комментарии подписчиков о том, что ей действительно нужна психиатрическая помощь, Казьмина заявила: мол, у нее есть заключение психиатров – с ней все нормально. Единственное, в чем она сейчас нуждается, так это в физическом лечении.

- Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно. Год сифилиса не меньше, травила упорно… Разновидность инфекции трепонема гораздо проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она мне делала много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С октября месяца, объединив усилия, господин Казьмин (бывший муж), Наталья Сарычева (мать) и мой сын решили, что теперь уже дело за малым – осталось раскачать ее психику. Ну как мы жили с девочками (с дочками) здоровому человеку станет страшно. На сегодняшний день, имея все документы на руках – факт отравления, я иду писать заявление, собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще сознательно доводила до психоза под покровительством Казьмина… - сообщила Алиса в Инстаграме.

Во время очередной пластической операции хирургам удалось сотворить чудо и вернуть Казьминой нормальную внешность. Фото: Инстаграм.

Из хороших новостей – Казьминой удалось практически восстановить провалившийся нос. Во время очередной пластической операции хирурги сотворили чудо и вернули больной нормальную внешность. В Инстаграме экс-супруга футболиста показала, как она выглядит сейчас.

- У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! - прокомментировала снимок Алиса.