Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 марта 2022 года: Россия готовит наступление, ВСУ испугались Кадырова, Европа на помощь не придет

С начала спецоперации на Украине, российские войска вывели из строя порядка 3,5 тысячи военной техники ВСУ Фото: Александр КОЦ

Войска России вывели из строя 3,5 тыс военных объектов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с начала спецоперации на Украине, российские войска вывели из строя порядка 3,5 тысячи военной техники ВСУ. Среди них: 123 беспилотника, 1127 танков и бронемашин, 115 систем реактивного залпового огня, 423 единицы полевой артиллерии и миномета, а также 934 специальных военных автомобиля.

Заложники в Мариуполе

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что на территории Мариуполя националисты насильно держат около нескольких сотен мирных украинцев. Он подчеркнул, что националисты не дают людям покинуть город, даже по гуманитарным коридорам. Они угрожают насильственной расправой всем, кто пытается выехать из Мариуполя. Мизинцев также напомнил, что 12 марта начиная с 10.00 РФ открыла гуманитарные коридоры по пяти направлениям: киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.

Аэродром в Василькове уничтожен

Генерал-майор Игорь Конашенков отчитался об уничтожении военного аэродрома в Василькове. Он подчеркнул, что военный объект был выведен из строя ударом высокоточного оружия. Также был разбит ведущий центр радио и радиотехнической разведки украинских войск в Броворах.

Кадыров напугал украинскую армию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал об успехах чеченских спецподразделений в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что нацбатальоны успешно продвигаются вглубь Украины и освобождают захваченные националистами населенные пункты.

Кадыров также подчеркнул, что при виде чеченских спецподразделений, представители ВСУ отступают, попутно бросая технику и оружие.

Россия, Украина, Израиль

Украинский глава Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с предложением организовать российско-украинскую встречу на территории Иерусалима. По словам Зеленского, проведение переговоров в Белоруссии неправильно, а встреча глав России и Украины должна пройти в Иерусалиме.

Байден помогает

Американский президент Джо Байден утвердил меморандум о предоставлении Украине военной помощи, размер которой может достичь 200 миллиардов долларов. Подчеркивается, что помощь может быть представлена не только в виде спецтехники, но также и в качестве услуг Штатов по обучению украинских военных.

Евросоюз стоит в сторонке

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не планирует принимать участие в действиях на Украине военным путем. Он добавил, что Евросоюз не хочет дальнейшего затягивания спецоперации, однако пообещал поддерживать Украину.

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