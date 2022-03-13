Ольга Бузова приняла открытие Макдональдса за закрытие

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

ФЕЙК: В Макдональдсы стоят многочасовые очереди накануне закрытия

На этот вброс даже среагировала Ольга Бузова. Она выложила у себя с телеграме фотографию с гигантской змейкой людей в один из ресторанов с подписью: «Я надеюсь это фэйковая фотография, и такого скопления людей нет в центре Москвы у McD’s. А если есть, ребят, вы серьезно??? Так, рестораторы, давайте срочно аналог открывать! Наш русский! Готова стать лицом!!! Вам нужен русский БузФуд в России??? Мы же все можем делать сами!!!!»

НА САМОМ ДЕЛЕ: Фейка легче и приятнее быть не может. Оля Бузова сама того не ведая выложила у себя в телеграме снимок 32-летней давности с открытия первого в России Макдональдса - на Пушкинской площади. Это снимок известен, пожалуй на весь мир.

Но если уж и нужны доказательства, что это не сегодня, то обратите внимание на флаг СССР под логотипом «Мака» и милиционеров в советской форме.

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