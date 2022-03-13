Президент Сербии рассказал о внешнем давлении на его страну из-за тесных связей с Россией

Вучич объявил, что власти Сербии отменят злополучный дополнительный рейс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на давление, которое испытывает руководство его страны из слишком интенсивного, по мнению западных партнеров, авиасообщения с Россией.

Один лишний рейс в сутки стал причиной для жестких обвинений со стороны Евросоюза.

– Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например, Турция, и это – их собственное решение, – посетовал Вучич.

Также сербский лидер отметил, что страны Персидского залива имеют гораздо более интенсивное авиасообщение с Россией и это не вызывает неудовольствия ни со стороны НАТО, ни со стороны ЕС.

Чтобы избежать дальнейших обвинений в зарабатывании денег «на украинской крови», Вучич объявил, что власти Сербии отменят злополучный дополнительный рейс, но сделают это тогда, когда даты будут свободны от проданных и забронированных билетов.

Сербии, стране небольшой даже по европейским меркам (ее население по итогам последней переписи не превышает 7 миллионов человек), постоянно приходится лавировать между собственными желаниями и требованиями более могущественных соседей.

Так, по словам Вучича, власти Сербии были буквально вынуждены поддержать в ООН резолюцию с осуждением российской спецоперации на Украине, поскольку в противном случае это могло бы угрожать территориальной целостности страны.