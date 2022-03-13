«Мне надо ненадолго выключить мозг»: Бузова в микробикини загорает в Эмиратах

Ольга Бузова улетела в Эмираты. Фото: Инстаграм.

Ольга Бузова, как и многие звезды в эти дни, решила срочно уехать из России. Поющая телеведущая отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Для отпуска Ольга выбрала не раскрученный среди россиян Дубай, а эмират Рас-эль-Хайма. Как объяснила артистка в Инстаграме, ей нужно было срочно отдохнуть и привести в порядок свои мысли.

- Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг, - сообщила Ольга в Инстаграме, опубликовав фотографию, на которой она загорает под арабским солнцем. На снимке Бузова одета в крошечное бикини, едва прикрывающее ее прелести.

Ольга посетовала, что ей необходимо привести мысли в порядок. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, в Эмиратах Ольга отдыхает одна. Во всяком случае, в сторис Бузова решила заинтриговать поклонников и порассуждала на тему своей личной жизни и финансовой независимости.

- Вы готовы узнать, с кем я? Всех же это интересует. Бузова же одна не может, - пошутила телеведущая. - Ребята, я свою личную жизнь как решила не выставлять, так и не буду. Не поверите, я уже столько лет одна и даже при наличии мужчины решаю все вопросы сама. Поэтому если я куда-то летаю, то оплачиваю все сама. Мне для этого никто не нужен, к счастью, пока я могу себе это позволить. И даже если бы со мной был мужчина, вы бы его никогда не увидели.

Певица загорает в крошечном бикини. Фото: Инстаграм.

Впрочем, в этот раз Ольга точно улетела в отпуск не за свои собственные деньги. На отдых телеведущая отправилась за счет спонсоров, оплативших ей перелет и номер в пятизвездочном отеле «Интерконтиненталь».

- Спасибо большое Эмирату Рас-эль-Хайма за приглашение и возможность открыть для себя новые места, а также за мой досуг в ОАЭ, - написала артистка, отметив, что скоро вернется домой: «Мысли в порядок приведу - и в Москву».

Поклонники в комментариях под постом сообщили Ольге, что рекламировать в таком откровенном купальнике эмират со строгими мусульманскими правилами – это верх нескромности. «Рекламировать мусульманский эмират в купальнике могла только Бузова», «А мне кто-нибудь скажет, от каких проблем постоянно наши звезды отдыхают и приходят в себя?», «Ненадолго выключить мозг? Как можно выключить то, чего нет?», «Ещё одна якобы на отдых срочно», - пишут фолловеры.