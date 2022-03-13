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Экономика13 марта 2022 15:58

Власти Бермуд запретили российским самолетам летать: Как авиакомпании будут выходить из ситуации

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Без сертификатов самолеты не имеют права летать не только на Бермуды, но и даже внутри России.

Без сертификатов самолеты не имеют права летать не только на Бермуды, но и даже внутри России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительно, но факт: основная часть самолетов российских авиакомпаний зарегистрирована на Бермудских островах. И вот в ночь на 13 марта власти этой экзотической земли «приостановили» действие сертификатов летной годности всех этих лайнеров. Без сертификатов самолеты не имеют права летать не то что на Бермуды, но и даже внутри России.

Причина - санкции против российской авиационной отрасли. Если вкратце, то против нас ввели три вида ограничений:

- Евросоюз США и Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний.

- Boeing и Airbus приостановили поставку новых бортов и деталей, а также свернули техническое обслуживание российских самолетов.

- Некоторые европейские лизинговые компании потребовали вернуть им самолеты.

Для ясности немного погрузимся в историю со статистикой. Сегодня у российских авиакомпаний – около тысячи самолетов. И подавляющее большинство из них – не в собственности, они взяты в лизинг у иностранных компаний-владельцев. Лизинг - это долгосрочная аренда, очень похожая на ипотеку. Авиакомпания платит лизингодателю за аренду, постепенно выкупая самолет. А лизингодатель регистрирует эти самолеты, где ему удобнее. По разным оценкам, около 700 российских самолетов, взятых в лизинг за границей, зарегистрированы на Бермудах.

- Дело в том, что когда в начале 90-х Россия начала переходить на иностранные самолеты, наше законодательство было другим. Мы не были готовы к принятию международных стандартов летной годности. Поэтому лизингодатели и ставили условие, чтобы самолеты регистрировались в других странах – на Кипре, Бермудах, в Ирландии... - объясняет «бермудский казус» нашей авиации Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru. - Но с тех пор прошло много лет. Мы полностью интегрировались в мировое правовое поле. И сегодня никаких проблем с регистрацией иностранных судов в России нет. Однако лизингодатели не хотели выпускать воздушные суда из своей правовой системы, поэтому до сих пор предпочитают регистрировать их на Бермудах.

И поскольку техническое обслуживание самолетов приостановлено, а западное небо для нас закрыто, бермудские власти «не могут контролировать состояние» наших бортов. Потому и приостановили действие летных сертификатов. По словам эксперта, это означает одно: формально на этих лайнерах летать нельзя. Даже внутри страны. Однако выход есть.

- Насколько я знаю, сейчас российские перевозчики договариваются с лизинговыми компаниями о том, чтобы зарегистрировать эти самолеты в России. И лизингодатели соглашаются – деваться им некуда. Ведь если российские компании действительно вернут им эти самолеты, для многих лизингодателей это означает крах и банкротство. В этом случае они перестанут получать платежи, им нужно будет обслуживать эти самолеты или кому-то их передавать. А речь идет о сотнях бортов. В пандемию пассажирские перевозки снизились, эти самолеты никому не нужны, - говорит Роман Гусаров. - Насколько я знаю, российские авиакомпании уже подали немало заявок на регистрацию бортов в нашей стране. Время регистрации сокращено: если раньше на это требовался месяц, то теперь - 10 дней. И после этого самолеты снова смогут летать.

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