Власти Бермуд запретили российским самолетам летать: Как авиакомпании будут выходить из ситуации

Без сертификатов самолеты не имеют права летать не только на Бермуды, но и даже внутри России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительно, но факт: основная часть самолетов российских авиакомпаний зарегистрирована на Бермудских островах. И вот в ночь на 13 марта власти этой экзотической земли «приостановили» действие сертификатов летной годности всех этих лайнеров. Без сертификатов самолеты не имеют права летать не то что на Бермуды, но и даже внутри России.

Причина - санкции против российской авиационной отрасли. Если вкратце, то против нас ввели три вида ограничений:

- Евросоюз США и Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний.

- Boeing и Airbus приостановили поставку новых бортов и деталей, а также свернули техническое обслуживание российских самолетов.

- Некоторые европейские лизинговые компании потребовали вернуть им самолеты.

Для ясности немного погрузимся в историю со статистикой. Сегодня у российских авиакомпаний – около тысячи самолетов. И подавляющее большинство из них – не в собственности, они взяты в лизинг у иностранных компаний-владельцев. Лизинг - это долгосрочная аренда, очень похожая на ипотеку. Авиакомпания платит лизингодателю за аренду, постепенно выкупая самолет. А лизингодатель регистрирует эти самолеты, где ему удобнее. По разным оценкам, около 700 российских самолетов, взятых в лизинг за границей, зарегистрированы на Бермудах.

- Дело в том, что когда в начале 90-х Россия начала переходить на иностранные самолеты, наше законодательство было другим. Мы не были готовы к принятию международных стандартов летной годности. Поэтому лизингодатели и ставили условие, чтобы самолеты регистрировались в других странах – на Кипре, Бермудах, в Ирландии... - объясняет «бермудский казус» нашей авиации Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru. - Но с тех пор прошло много лет. Мы полностью интегрировались в мировое правовое поле. И сегодня никаких проблем с регистрацией иностранных судов в России нет. Однако лизингодатели не хотели выпускать воздушные суда из своей правовой системы, поэтому до сих пор предпочитают регистрировать их на Бермудах.

И поскольку техническое обслуживание самолетов приостановлено, а западное небо для нас закрыто, бермудские власти «не могут контролировать состояние» наших бортов. Потому и приостановили действие летных сертификатов. По словам эксперта, это означает одно: формально на этих лайнерах летать нельзя. Даже внутри страны. Однако выход есть.

- Насколько я знаю, сейчас российские перевозчики договариваются с лизинговыми компаниями о том, чтобы зарегистрировать эти самолеты в России. И лизингодатели соглашаются – деваться им некуда. Ведь если российские компании действительно вернут им эти самолеты, для многих лизингодателей это означает крах и банкротство. В этом случае они перестанут получать платежи, им нужно будет обслуживать эти самолеты или кому-то их передавать. А речь идет о сотнях бортов. В пандемию пассажирские перевозки снизились, эти самолеты никому не нужны, - говорит Роман Гусаров. - Насколько я знаю, российские авиакомпании уже подали немало заявок на регистрацию бортов в нашей стране. Время регистрации сокращено: если раньше на это требовался месяц, то теперь - 10 дней. И после этого самолеты снова смогут летать.