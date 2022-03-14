Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 марта 2022 года: Монахи на свободе, наемники на небесах, самолеты на земле

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 марта 2022 года. Фото: REUTERS

Креста на них нет

В поселении Никольском на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря бойцы нацбата «Айдар» удерживали в заложниках около трехсот монахов и мирных жителей. Никольское освобождено. Заложники в боях не пострадали.

Больше не летают

С начала спецоперации уничтожено 100 украинских самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других бронемашин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия артиллерии и минометов и 1013 военных автомобиля.

Подбиты «дикие гуси»

В результате ударов высокоточным оружием по двум военно-учебным центрам, один из которых — на знаменитом полигоне Яворовский, что во Львовской области, до места назначения не доберутся около 180 солдат удачи, прибывших из разных стран «защищать свободу Украины". Минобороны РФ, сообщившее эту информацию, «диких гусей» предупреждало, лишь только они потянулись с запада на восток: бить будем сильно, но аккуратно.

Кадыров поддержал спецназ

По данным ЧГТРК «Грозный», глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы подержать бойцов батальона спецназа Росгвардии из северокавказской республики, выполняющих сейчас задачи в районе украинской столицы.

Атом в надежных руках

После проведенных ремонтных работ на Чернобыльской АЭС ее электроснабжение восстановлено в нормальном режиме и объеме. Удар по электросетям, которые питали данную атомную станцию, был нанесен украинскими силовиками в минувшую среду. Помощь по электроснабжению по временной схеме оказала соседняя Белоруссия. Теперь все починили, и ядерного апокалипсиса у хлопцев не вышло.

Их уже 90

«К вечеру 13 марта группировка войск Донецкой народной республики освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку», - об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Не воюют , не бунтуют

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что прокатились «бунты» в некоторых частях Вооруженных сил страны. Их «причина» - скорая «отправкой» белорусских подразделений в соседнюю страну. Нет ни отправки, ни бунтов — утверждают в Минобороны. И полагают, что фейк создан Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины с подачи польских спецслужб.

Турки хотят домой

Почти 90 граждан Турции остаются в блокированном Мариуполе, треть из них — в городской мечети. С просьбой вытащить сограждан из этого украинского города глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову. При том более 14 тысяч своих подданных Анкара из Украины разными способами уже эвакуировала.

Идут или не идут?

13 марта, в воскресенье, советник украинского президента Михаил Подоляк завил, что российско-украинские переговоры «идут прямо сейчас» в видеоформате. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возможно, слегка удивился. Потому что сообщил, что «прямо сейчас» никакие переговоры не идут, а начнутся они в понедельник. 14 марта.

Английский юмор

Хороший британский актер Камбербэтч заявил агентству Рейтерс, что готов разместить украинских беженцев у себя дома. Бенедикт, иногда благими намерениями дорога вымощена… Хотя, может, мы не знаем нюансов, и речь идет, скажем, об Оле Куриленко из Бердянска или Миле Кунис из Черновцов...