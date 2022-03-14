Ставим на попа

Роман Маякин в сериале «Сергий против нечисти». Фото: Кадр из фильма

Вампиры обсели Россию со всех сторон. Не успели мы полюбить Ю. Стоянова в роли патриарха упырского клана («Вампиры средней полосы»), только оценили блеск вурдалачьей конспирологии в «Караморе» и пожалели о слишком лобовой экранизации ивановского «Пищеблока» - в лукавую тему зашла платформа KION, а с ней известный охальник Кирилл Кузин.

Когда-то в давнем 2007-м он снял «комедиклабовский» бурлеск «Самый лучший фильм», после чего надолго пропал с радаров. Отряд не заметил потери бойца: времена сортирных хохм подходили к концу, а фильм, начинавшийся видом из унитаза, был столь же дерзок и отвратен, как сам Comedy Club. В нагло-похабном сегменте масскульта жгли тогда Марюс Вайсберг («Гитлер капут!») и Руслан

Бальтцер («Даже не думай») - о них тоже давно ничего не слышно. Юмор мужских застолий вышел из моды.

Индустрия тем часом нагуливала форму - и Кузин тоже. Новый фильм (6 серий по 15 минут) смахивает на куцый пилот потенциально длинной франшизы, но в этом качестве смотрится недурно. Ироничный вампирский треш всегда требовал сценарных изысков - и сценарист Евгений Русак оправдывает ожидания.

По сюжету вампиры снова в деле. Пьющий священник-шатун (Роман Маякин) процеживает суточные оперсводки на предмет мертвецкой клиентуры и идет на промысел с колом наперевес. По ходу сначала ссорится, затем мирится с борзоватой сотрудницей розыска (Лукерья Ильяшенко; чудесное имя для попадьи). Союз полиции с церковью - лучшее, хоть и слегка архаичное средство от мертвечины. Чтоб не прискучить, поп и инспекторша нравоучений не читают, а действуют по канонам студии Warner Brothers (они часом еще не запрещены в РФ? Если да, мы предупредили).

Для особо начитанных, бесогона зовут отец Сергий. Вот режиссер Козловский только что в «Караморе» взял имя из Горького, а режиссер Кузин - из Толстого. Оба вольничают с классикой с хипстерским бесстыдством. У графа вчерашний князь-гвардеец принял сан и ушел в затвор, преодолевая порочные соблазны (явно слышны автобиографические нотки). У Кузина, несмотря на сленг, схожая история, что только накручивает интриги для посвященных: неужто столь броская пара, как Маякин - Ильяшенко, так и не перейдет границ служебных отношений? А зачем тогда все - для хиханек? Для песни расчленяемого упыря «Врагу не сдается наш гордый маньяк»?

Нет, мы и здесь ставим на попа. Ибо совершенно не обязательно столь рабски следовать букве классических произведений. Героиню зовут «конечно, Катя»: у мужчин со сверхспособностями подруг с иными именами не бывает. Капитан Катя мрачно, по-ментовски квасит и ассистирует санитару джунглей с табельным оружием. Замануха, годами не дававшая покоя зрителям «Кувалды» и «Моей прекрасной няни» («сколько можно ходить вокруг да около, гасите уже свет»), здесь работает тоже, но молодой бесогон упорно дразнит напарницу «дочь моя» и на full contaсt не идет. Почему продюсер Мишин счел уместным скомкать потенциально длинную историю, даже не сведя как следует звук (фонограмма чудовищная), - загадка столетия. Подельники растворяют в кислоте Кощея Бессмертного, рубят бабки (за каждого положена премия патриархии), рвут Носферату* и вспышками смотрят в кошмарах кадры из другого сериала KION «Секреты семейной жизни». На экране караоке зависает стоп-кадр: «Прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод». Фильм выходит неоправданно коротенький.

Рецензия тоже.

«СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ»

2022 г., KION.

Реж. Кирилл Кузин.

*Носферату - герой классического фильма, вампир, завезенный в Германию морем в гробу из Румынии. В нашем сериале упыря в исполнении Николая Шрайбера привозят к нам в гробу из США. Из могилы он встает не в полночь, а в 17.00: сказывается разница во времени.