Молодая жена 76-летнего Петросяна показала редкое семейное фото с мужем в честь двухлетия сына

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Брухунова не раз говорила, что сделала себе самый дорогой подарок: родила сына в собственный день рождения. Теперь семья Петросяна в марте отмечает двойной праздник: Татьяне исполнилось 33 года, а ее сыну Вагану – 2. В честь этого события супруга юмориста поделилась в соцсетях редким снимком со своим 76-летим мужем. На фото все звездное семейство запечатлено вместе в гостиной. Татьяна улыбается, глядя на малыша Вагана, рядом на диване сидит Евгений Ваганович. Молодая мамочка протягивает сыну торт, украшенный ягодами. Мальчик сразу же принялся с воодушевлением задувать горящие свечки.

«33 и 2», — подписала снимок жена артиста.

Татьяне исполнилось 33 года, а ее сыну Вагану – 2. Фото: соцсети.

«Фото какое домашнее, уютное, мира и счастья вам», «Счастливы вместе и очень похожи», «День рождения в один день? Надо же! Поздравляю!», - пишут пользователи в комментариях.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Малыш Ваган получил много подарков. Фото: соцсети.

Татьяна работает директором театра Петросяна. Она долго шла к этой должности. Когда-то девушка начинала с того, что вела сайт бывшей жены сатирика Елены Степаненко. Брухунова приехала из родной Тулы учиться в Москву. Татьяна поступила в Московский университет культуры и искусства (МГУКИ) по специальности «менеджмент». Тогда-то она и занялась сайтом Степаненко. Постепенно трудолюбивая сотрудница сумела обратить на себя внимание Петросяна и стала его помощником, затем директором, а после – и законной супругой. Даже после замужества и рождения сына Брухунова продолжает работать и не желает терять контроль над карьерой мужа.

Из-за отношений с Татьяной юморист ушел от Степаненко, с которой был в браке с 1985 года. Расставание супругов не было мирным: они долгое время выясняли имущественные вопросы в суде. Процесс продолжается до сих пор, в начале марта состоялось очередное заседание, на котором решалась судьба совместно нажитого имущества артистов.