Кадыров: а может, мы уже в Киеве

Рамзан Кадыров, как он сам выразился, «внес интригу» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров продолжает играть в кошки-мышки с украинскими властями. Глава Чечни в своих соцсетях рассказывает об участии в спецоперации, Киев в ответ обещает поймать политика. Новый виток пикировки: республиканский лидер в очередной раз предложил националистам сдаться, а то он уже может в Киеве ждать команды к атаке.

- На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? – написал в телеграме Кадыров, прокомментировав ролик, где он изучает карту с пригородами Киева.

- Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, - мы сами вас найдём. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все еще в силе. Но не надолго, - добавил он.

Глава Чечни раскрыл, что в окрестностях Киева находится и депутат Госдумы Адам Делимханов. Судя по всему, парламентарий лично командует вооруженными людьми, которые готовятся к штурму столицы Украины.

В конце поста руководитель кавказской республики, как он сам выразился, «внес интригу»:

- А может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?

Вообще, с самого начала спецоперации Кадыров всячески поддерживает наши войска. Сначала он просто ободрял военных, потом стал рассказывать о действиях частей из Чечни. Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов считает, что все это говорит о заживающих ранах между чеченцами и русскими. То же может ждать и нас с украинцами.

- Мы видим, что отряды из Чечни примерно несут свой долг и выполняют поставленные задачи. Причем, формально никакого особого юридического статуса у них нет - это все бойцы Росгвардии. Появляется особое боевое братство русских и чеченцев. Что немаловажно, идет и широкое гражданское примирение.

- Как думаете, между русскими и украинцами это тоже возможно? – вопрос от kp.ru.

- Примирение возможно и необходимо. Только я бы не ставил вопрос о конфликте русских и украинцев. Мы видим раскол политический. Есть украинцы, которые хотят мира. Есть русские, которые одобряли убийство людей на Донбассе. Раскол произошел между теми, кто готов видеть западные славянские земли сырьевым придатком Запада, и теми, кто хочет добиваться политической, культурной, экономической самостоятельности, - ответил Муханов.