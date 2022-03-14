Кредитные карты, займы, ипотека: при какой сумме займа можно получить отсрочку

Закон об очередных кредитных каникулах Владимир Путин подписал еще 8 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закон об очередных кредитных каникулах Владимир Путин подписал еще 8 марта. Получить их могут не только обычные россияне, но и компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. И вот правительство утвердило параметры этих самых каникул - сроки, суммы, условия.

Напомним, кредитные каникулы — это период, в течение которого можно не выплачивать долг по банковскому займу. Штрафы при этом не начисляются и отсутствие платежа не считается просрочкой. Подобная льгота действовала во время пандемии, в 2020-2021 годах. Отвечаем на главные вопросы о новых каникулах.

1. О каких сроках идет речь?

Чтобы получить отсрочку, заемщик должен обратиться в банк до 30 сентября 2022 года. Отсрочку могут дать на срок от одного до шести месяцев. Она полагается всем тем, у кого кредитный договор был оформлен до 1 марта 2022 года.

2. По каким займам дают отсрочку?

Правительство утвердило параметры кредитов, по которым россияне могут взять каникулы.

Кредитные карты: до 100 тысяч рублей.

Автокредиты: до 700 тысяч рублей.

Потребительские займы:

- для физических лиц - до 300 тысяч рублей,

- для предпринимателей - до 350 тысяч рублей.

Ипотека:

- Москва - до 6 млн рублей,

- Подмосковье, Санкт-Петербург, Дальний Восток - до 4 млн рублей,

- остальные регионы – до 3 млн рублей.

Уйти на кредитные каникулы смогут все заемщики, включая тех, кто уже воспользовался такой возможностью в пандемию.

3. Какие документы нужны?

Главное условие для обращения за кредитными каникулами - снижение дохода на 30% по сравнению с прошлым годом. Вот каким документами надо вооружиться перед походом в банк.

Физическим лицам:

- заявление в банк на кредитные каникулы (скачать на сайте банка или отправить через личный кабинет в мобильном приложении),

- справка 2НДФЛ, налоговая декларация или справка о пенсионных выплатах (чтобы подтвердить падение доходов),

- выписка из трудовой книжки, копия контракта или справка от работодателя.

Могут понадобиться дополнительные документы: копия приказа об изменении условий труда, уведомление о сокращении, документы о нетрудоспособности, инвалидности или смерти заемщика.

Предпринимателям:

- Заявка на получение отсрочки (дадут в банке).

- Если кредит был залоговым (при покупке недвижимости, машины или другого имущества), банк попросит копию страхового полиса и квитанцию о его уплате.

Заявления физических лиц банк рассматривает 7–10 дней, юридических лиц - 5 дней. Затем, если заявка одобрена, заемщика пригласят подписать дополнительное соглашение об отсрочке к кредитному договору.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Часики тикают, процентики капают

Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных каникул не останавливается. Просто их выплата переносится на более поздний срок.

Ну и, конечно, далеко не все впишутся в установленные лимиты по размеру кредитов. Особенно с учетом безумного роста цен на машины и квартиры. В прошлом и позапрошлом годах, когда действовали «пандемические» кредитные каникулы, тоже далеко не всем удалось получить отсрочку.

- Воспользоваться каникулами смогли только 5% обратившихся, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Многие жаловались, что им отказывают в предоставлении каникул из-за того, что размер кредита выше установленного лимита. И из-за невозможности доказать снижение дохода. Часто была такая ситуация: кредит оформлен на мужа, а уволили жену. А банк берет в расчет снижение дохода заемщика. Но его-то доход не снизился, в отличие от семейного.