«Американцы знали, но союзников бросили»: Российские военные уничтожили точку сбора иностранных наемников на Украине

Американские военные на полигоне Яворовский, Львовская область, сентябрь 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАКЕТЫ ВНОВЬ ДОКАЗАЛИ СВОЮ ТОЧНОСТЬ

Российская армия уничтожила главный пункт сбора иностранных наемников, которые прибывают на Украину «пострелять в русских». Высокоточными оружием был уничтожен военный полигон Яворовский под Львовом.

- На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слажевания иностранных наемников, переотправка в районы боевых действий против военных военнослужащих, а также база хранения, поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники, - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.

Американские СМИ подтверждают: там действительно находились, в том числе и боевики из США.

Уничтоженный комплекс зданий Яворовского полигона. Фото: REUTERS

ПОЛИГОН «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

В советские годы на полигоне Яворовский размещался учебный центр Львовского Высшего военно-политического училища (ЛВВПУ). Тут курсантов учили стрелять из всех видов стрелкового оружия (включая оружие НАТО), бросать гранаты, стрелять из гранатометов, десантироваться с вертолета и вводить бронетехнику. Полигон представлял собой комплекс казарм и плацем перед столовой (на видеокадрах именно на его месте образовалась воронка от ракеты), и полевой лагерь, где могло быть установлено до 200 палаток.

В этих палатках и жили курсанты, которые поступали в ЛВВПУ со всего СССР. Когда абитуриенты съезжались, полы в палатках поднимали, и все начинали искать в земляном полу бутылку водки, которую закопали те, кто уже поступил на первый курс в прошлом году. Иногда в ней была водка, но чаще записка с советами для поступающих. Таким образом офицеры и поддерживали порядок в палатках. Во время дождей их затапливало, а в солнечную погоду было неимоверно жарко. Иностранные абитуриенты и военнослужащие из роты обеспечения полигона жили в казармах. Офицеры жили там же, но иногда в общежитии соседнего поселка Старичи. Там же, в пяти километрах от полигона находился ближайший к полигону телеграф откуда абитуриенты отправляли домой телеграммы с одним словом "поступил".

После отделения Украины от России он стал центром переподготовки украинских военнослужащих, где их учили по программам Пентагона инструкторы НАТО.

Вокруг полигона живописные сосновые леса с озерами и ежевичными полями, сейчас там построены комфортабельные гостиницы для рыбаков и охотников. Но последние годы их использовали для размещения иностранных инструкторов НАТО.

«ЦЕНТР МИРОВТОРЧЕСТВА» И ПОДОГОТОВКИ НАЦИСТОВ

Тот факт, что военная база в населённом пункте Старичи является главным местом сбора иностранных военных, собственно, никто и не скрывал. Именно тут гарные дивчины встречали хлебом с солью прибывающие из-за океана военные самолеты, именно тут отплясывали гопака танцоры в шароварах перед «партнерами» из НАТО. Другими словами, именно на Яворовском украинские власти организовали гнездо инструкторского контингента Альянса. Здесь заокеанские и европейские спецы готовили «Айдар» и «Азов» (запрещены в РФ). А теперь собирают наемников со всего мира.

Еще в январе 2022 года американские инструкторы обучали бойцов ВСУ премудростям обращения с западными противотанковыми комплексами. Фото: EAST NEWS

На Украине это место официально называют «Международным центром миротворчества и безопасности». После удара российских воздушно-космических сил высказался один из главных организаторов отправки французских наемников Уго Пеллегрини. По его словам, как минимум, один француз умер, несколько раненых, положение во Львове среди иностранцев оценивается как критическое, а набор наемников продолжается, но уже в других странах. Правда, это уже в разы меньшие объемы, чем ещё неделю назад.

Те, бандиты, кто выжил при ракетном ударе, бежали в Польшу (благо до границы всего несколько километров). Так, в сети появились фотографии четырех перебинтованных бразильцев, которые сообщают, что готовятся лететь домой.

Эти бразильские наемники остались живы, но теперь охладели к идее воевать за Украину. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЦЕННОСТЬ ИМЕЮТ ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКИЕ ЖИЗНИ»

Пентагон устами своего представителя Джона Кирби после удара российских ВКС заявил, что американских военных на Яворовском не было. Более того они покинули этот объект 2 недели назад. Ранее мистер Кирби напомнил, между Пентагоном и Минобороны России действует специальный канал связи для предотвращения случайных конфликтов, но в контексте Украины, по его словам, он не использовался.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Какие-то договоренности между Россией и США все равно могут быть, - уверен военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Например, американцы где-то находятся и могут предупредить: «Мы вот тут стоим, собираемся уходить, пожалуйста пока не наносите удар по этому месту». Или мы им говорим: «Будем делать то-то, то-то, уберите свои лапы оттуда».

Хотя и предупреждать их было не обязательно, удар по полигону Яворовский был вопросом времени, считает Литовкин:

- Они понимали, что рано или поздно удар по этому объекту будет нанесен. Также, как они ушли с базы под Николаевом, под Херсоном. До этого момента у России были более важные цели - нужно было вырвать «змеиное жало» у Украины (вывести из строя аэродромы, уничтожить авиацию, средства ПВО, пусковые установки систем залпового огня). Теперь пришло время нанести удар по Яворовскому полигону. Но совпало так, что там собрались «дикие гуси» - ребята, которые за длинным рублем поехали воевать на Украину, устроить Сафари.

А вот жертвы среди контингента НАТО на полигоне американцев не интересуют. Поэтому они и не предупредили партнеров по Альянсу:

- Ценность имеют только американские жизни, - объясняет Виктор Литовкин. - НАТО - это пыль, ошейник на шее Европы. Это не оборонительный союз, не защита Европы, как об этом говорит Йенс Столтенберг. Это способ заставить Европу платить за американскую боевую технику, которую они продают. 2% ВВП, которые они требуют от каждой страны-члена НАТО - это деньги на содержание аппарата, на проведение учений на территории этих стран и закупку американской боевой техники, которую они навязывают. Ну и заодно - способ управления Европой. Ведь страны, которые входят в НАТО и в ЕС - почти одни и те же за редким исключением.

Что пишут иностранные издания об ударе по полигону Яворовский:

Wall Street Journal

Удар показал, что стремление западных стран оказать поддержку Киеву оружием опасно. Большая часть военной помощи с Запада проходит именно через Польшу. Однако подобного рода удары увеличивают риск начала боев на территории НАТО.

Guardian

Россия при помощи удара отправила определенный сигнал, но атака на Польшу маловероятна. На этом полигоне до начала боевых действий силы НАТО тренировали украинцев, а сейчас собираются иностранные добровольцы. Но вряд ли один удар - даже такой смертоносный - способен остановить поставки западного оружия на Украину.

Washington Post

До конца не ясно, был ли полигон в Яворове основным пунктом сбора вооружений и грузов, официально США и Европа молчат, поскольку рассчитывают избежать нападений со стороны России. Бывший командующий армии США в Европе Ходжес заявил, что посыл удара в том, что Россия "может дотянуться так далеко". По его словам, удар стал предупреждением для Запада на будущее.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина приостановила набор наемных военнослужащих из-за рубежа

"Известия": Украина приостановила набор иностранных наемников (подробности)