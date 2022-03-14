Итоги спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 14 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения за минувшие сутки продвинулись более чем на 11 км. Войска вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук, Славное.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Группировка воск ЛНР ведет бои на северо-восточных окраинах Северодонецка.

В результате атаки ВСУ на Донецк ракетой установки Точка-У погибло 20 жителей.

С начала спецоперации выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

За это время уничтожено 143 беспилотника, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киев — подразделения РФ находятся в 7-10 км с запада, востока и севера столицы

Мелитополь – после смены мэра идет доставка гуманитарки

Изюм – бои в южной части города, доставлено более 4 тонн гуманитарной помощи

Мариуполь — продолжается эвакуация населения, к городу прибыли подразделения из Чечни

Северодонецк —бои на северо-востоке города