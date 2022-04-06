Голые и смешные наряды «Оскара»: Декольте с трусами

Эмили Ратаковски. Фото: Danny Moloshik/REUTERS

Вручение наград Американской киноакадемии стало главным светским событием минувшей недели. Многочисленные вечеринки в честь «Оскара» гремели по всему Лос-Анджелесу. После двух лет коронавируса и движения #MeToo, обличающего сексуальные домогательства, звезды наконец-то вздохнули с облегчением, расслабились и вновь надели привычные декольте, «голые» платья и экстремальные мини. Голливудские актрисы, певицы и модели настолько увлеклись, что всласть продемонстрировали все то, чем их наградили природа и пластические хирурги. Мы собрали самые откровенные и смешные наряды церемонии и оскаровских вечеринок.

Жанель Моне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Жанель Моне стала одной из самых заметных звезд на вечеринке глянцевого журнала Vanity Fair. Каждый год это мероприятие становится вторым по величине событием после «Оскара». Несомненно, Жанель мечтала выделиться - и ей это с успехом удалось.

Бейонсе. Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Бейонсе давно не радовала поклонников выходами в свет.

Зато сейчас отыгралась за все месяцы затворничества. Певица стала главным украшением вечеринки, устроенной по случаю «Оскара» ее мужем, рэпером Jay-Z.

Хлоя И Халли Бейли. Фото: Mike COPPOLA/East News

Хлоя и Халли Бейли - американский соул-дуэт двух сестер. Сестрички везде держатся вместе и наряды выбирают очень похожие.

Адвоа Абоах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но всех переплюнула британская модель Адвоа Абоах, которая явилась на вечеринку Vanity Fair в прозрачном платье вообще без нижнего белья.

Трэйси Эллис Росс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

49-летняя актриса Трэйси Эллис Росс явно не рассчитала с размером наряда. Ее бюст так и норовил выскочить из слишком маленьких чашечек лифа.

Модель Эмили Ратаковски - известная любительница похвастаться своими прелестями. В ее портфолио немало обнаженных фотосессий и даже очень откровенная сцена с Беном Аффлеком в фильме «Исчезнувшая». После недавнего рождения сына манекенщица не стала изменять себе и вновь выбрала экстремальное декольте.

Диамонте Киава Валентин Харпер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie - американская рэп-исполнительница и автор песен. Девушка покоряет поклонников не только голосом, но и другими выдающимися достоинствами. В таком платье она пришла на традиционную пост-оскаровскую вечеринку музыканта Элтона Джона.

Алессандра Амбросио. Фото: EAST NEWS

Еще один «ангел» Victoria’s secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, решила обнажиться одновременно и сверху, и снизу. Декольте до талии, трусы и прозрачный подол - не слишком ли?

Кристен Стюарт. Фото: Eric GAILLARD/REUTERS

Кристен Стюарт не изменяет любимому модному дому Chanel, она - главное рекламное лицо французского бренда. Звезда «Сумерек» появилась на красной дорожке в микрошортиках и распахнутой рубашке, под которой не было бюстгальтера.

Эльза Хоск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда компании нижнего белья Victoria’s secret Эльза Хоск не зря столько времени проводит в спортзале. Модель продемонстрировала накачанный пресс в платье с необычным вырезом.

Винус Уильямс. Фото: Mike BLAKE/REUTERS

Теннисистка Винус Уильямс на «Оскаре» вручала одну из золотых статуэток.

Ее эффектный наряд с глубоким вырезом запомнился многим поклонникам мировых кортов.