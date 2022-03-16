Аврааму Руссо проведут в США сложную операцию стоимостью 33 млн рублей

Певец рассказал kp.ru, почему недоволен выигранным судом, и сколько потратил на билеты из России в Америку Фото: Евгения ГУСЕВА

Авраам Руссо после долгой тяжбы наконец разобрался с обидчиками, которые в 2004 году похитили певца по заданию экс-покровителя Тельмана Исмаилова. Все трое злоумышленников получили реальные сроки: кто пять, кто семь лет. Последний суд завершился накануне, однако, осужденные остались на свободе: срок давности за их преступление уже вышел.

- Авраам, если заранее было понятно, что никого не посадят, зачем тогда был весь этот долгий и напряженный суд?

- К сожалению, да, никого не посадили. Это очень печально, просто нет слов. А ведь начиналось все идеально: их арестовали, посадили за решетку. А потом вдруг дело закрыли: зампрокурора нашел ошибки следствия. Цирк просто! И пока мы открывали дело заново, срок давности истек. Хотя какой тут может быть срок годности? Мы что, консервы покупаем? Зато я доказал, что я потерпевший - справедливость восторжествовала хотя бы частично.

- В начале года вы сделали операцию на ноге, простреленной из автомата во время нападения еще в "нулевые". И что-то пошло не так, теперь предстоит вторая операция - тоже в Америке?

- Да, повторная операция назначена на утро 29 марта, тоже в США. В 2006-м мою ногу спасли московские врачи, перекрыв глубокую вену. Спасибо им огромное - могли ведь просто отрезать ногу и живи, как знаешь. Но ступня все равно висела, пришлось делать пересадку нерва в Америке - у нас такие операции почти не проводят.

В моей ноге все еще нарушено кровообращение: вниз кровь идет, а вверх нет. Поэтому приходится носить компрессионный чулок. Нога опухает, что будет дальше, никто не знает - могут язвы пойти. Первая попытка открыть вену не удалась, надеюсь на вторую. Слава богу, я не курил, не пил, не наркоманил, поэтому вены у меня замечательные.

- Почему решили лечиться в США?

- Во-первых, мне это посоветовал московский врач, специалист по венам. А во-вторых, это входит в мою медицинскую страховку. Вы не представляете, сколько стоила моя первая неудачная процедура. Я видел чек от клиники - они запросили от страховой компании 300 тысяч долларов (более 33 млн по новому курсу. - Ред.)!

- Как полетите в США, когда нет прямых перелетов?

- Пока еще можно летать через другие страны, но цены на билеты просто бешеные, особенно бизнес-классом. У меня сложный маршрут, который обошелся примерно в 12 тысяч евро (почти 1,5 млн рублей по новому курсу. - Ред.) Это в 2-3 дороже, чем раньше!

- Вас коснулись последствия санкций и валютных ограничений?

- Конечно, мы же все в одной тарелке. Деньги нельзя снять, нельзя купить доллары, отправить их в другую страну. Работы нет вообще - ни концертов, ни корпоративов. 25 пять лет моей жизни и карьеры в России сейчас отправлены на помойку. Я кровью заработал свое имя - меня похищали, избивали, стреляли, но только сейчас столкнулся с депрессией. Тем более бывший продюсер (Иосиф Пригожин. - Ред.), ненормальный на всю голову, до сих пор воюет против меня.

- Многие артисты откладывали на черный день. А вы как - подстелили соломку?

- Я живу сегодняшним днем, не храню деньги под кроватью, не наглаживаю их. Обеспечиваю семью, не шикую, не жадничаю. Я знаю, что от голода не умру. Сейчас, например, лечу в Лос-Анджелес, потом в Казахстан, Нью-Йорк - корпоративы для русскоговорящих. Есть звонки. Но в целом ситуация тяжелая. Двери могут закрыть в любой момент. Ведь это в России я нерусский, а там, за рубежом я россиянин.

Авраам Руссо собирается и дальше жить на две страны в условиях санкций. Фото: пресс-служба певца.

- У вас двойное гражданство - России и Америки. Сейчас так и будете жить на две страны?

- Да, я вернусь после операции, недели через три, зависит от здоровья. Если будет совсем плохо и самолеты перестанут летать, хоть пешком, хоть на корабле.

- А если бы пришлось выбирать?

- А кто заставит меня выбирать?

- Ну, сейчас многие артисты уехали в "отпуск", и им хотят запретить возвращаться.

- Какой это отпуск? Они все сбежали, как собаки, я им в лоб говорю! Где они, эти патриоты? Я прилетел в Москву 27 февраля, в разгар специальной операции. Мне говорили - дурак, куда ты летишь? Сейчас все артисты политиками стали. Те, кто кричали, что завтра поедем на Донбассе выступать, сбежали первые, чтобы сделать паспорта. А у меня два паспорта уже сто лет.

- С Кристиной Орбакайте вы общаетесь? Когда вернется Алла Пугачева?

- Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают. Я могу только молиться. Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится.

- В США у вас подрастают две дочери - они говорят по-русски?

- Мои дети тоже имеют двойное гражданство. Старшая, ей 15, говорит. Младшую учим, ей семь лет и она очень смешно объясняется по-русски. Но какая разница, я тоже смешно говорю.

- Вы уже как-то обеспечили будущее дочерей? Купили недвижимость, платите за престижное образование?

- Да, надо, конечно. Тем более, они девочки. Есть план взять ипотеку и купить для старшей дочки там дом. В Америке это легко делается, там нет санкций...