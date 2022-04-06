Военврач Вшивков вытащил из тонущей в ледяной воде машины раненых бойцов

Капитан медицинской службы Константин Вшивков и Старший лейтенант Сергей Скородинский

Минобороны России публикует наградные листы на сержантов и офицеров, что заслужили во время спецоперации на Украине государственные награды. На фотографиях контрактники, профессиональные военные, наши соседи и близкие. Сейчас на передовой, которая объединила миллионы людей. Как в нашей стране, так и по всему миру. Сражаются они за правду против айсберга лжи и лицемерия, от которого не свернуть. Он строго по курсу. Это хорошо осознает каждый из них. И каждый знает свой маневр, а еще верит в общую победу. Без веры там нельзя.

«Каждый воин должен понимать свой маневр», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А офицерам напоминал, что «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить». К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

СЖЕГ В БОЮ ТРИ ТАНКА ВРАГА

Старший лейтенант Сергей Скородинский

«Взвод старшего лейтенанта Сергея Скородинского в составе штурмовой группы мотострелкового батальона вел бои с превосходящими силами украинских националистов на подступах к одному из населенных пунктов. В ходе боя, действуя на месте наводчика танка, Сергей Скородинский точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и уничтожил 2 танка, один из которых был поражен точным попаданием под башню, что вызвало детонацию боекомплекта и уничтожение всего экипажа танка противника. Продвигаясь далее вглубь обороны противника, танк Сергея Скородинского был атакован противником из ручного гранатомета РПГ-7, в результате чего российский офицер получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил ещё два вражеских танка и обеспечил захват ключевых важных позиций вблизи стратегически важного населенного пункта. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Сергея Скородинского в сочетании с его высокой подготовленностью создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов».

ТЯЖЕЛО РАНЕНЫМ СОХРАНИЛ СВЯЗЬ

Старший сержант Александр Солопов

«Начальник радиостанции старший сержант Александр Солопов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. Позиции батальонно-тактической группы, которую Александр обеспечивал связью, заняв оборону, вели неравный бой с украинскими националистами. В бою старший сержант Александр Солопов уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри батальонно-тактической группы и с вышестоящим штабом. В ходе очередной волны наступления противник нанес авиаудар по позициям группы российских войск. В результате атаки антенна радиостанции получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а сам начальник радиостанции получил осколочное ранение предплечья. Несмотря на полученное тяжелое ранение, Александр не покинул поле боя, а, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, вместе со своими подчиненными приступил к восстановлению связи. Благодаря мужественным действиям старшего сержанта Солопова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника».

Старший сержант Александр Солопов

ОБРАТИЛ НЕОНАЦИСТОВ В БЕГСТВО

Лейтенант Петр Федоткин

«В ходе выполнения специальных задач была получена информация о деятельности диверсионно-разведывательной группы противника, находящейся в непосредственной близости от района сосредоточения подразделений российских войск. Вместе со своим подразделением командир инженерно-штурмового взвода лейтенант Петр Федоткин выдвинулся в заданный район и, заняв огневую позицию, приступил к наблюдению в назначенном секторе. В ходе наблюдения Петр обнаружил группу вооруженных националистов, которые были вооружены переносными гранатометами и минометами и приступили к подготовке позиций для их развертывания. Несмотря на риск быть обнаруженным и попасть под обстрел, Петр принял решение скрытно переместиться на запасную огневую позицию в целях более выгодного положения для ведения огня, после чего внезапно открыл плотный огонь по флангу диверсантов. Приняв бой, группа националистов, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских инженеров, понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. В результате мужества, отваги и героизма, проявленного лейтенантом Петром Федоткиным, была предотвращена возможность ведения противником прямого огня по подразделениям бригады и нанесения огневого поражения личному составу и технике».

Лейтенант Петр Федоткин

ВЫТАЩИЛ РАНЕНЫХ ИЗ ТОНУЩЕЙ МАШИНЫ

Капитан медицинской службы Константин Вшивков

«Колонна батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил осуществляла форсирование реки по мосту. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отрезать уже переправленные российские подразделения и нанесли артиллерийский удар по переправе. После попадания снаряда один из движущихся по мосту автомобилей, в котором находились раненые военнослужащие, упал в реку недалеко от берега. Старший ординатор терапевтического отделения полевого госпиталя капитан медицинской службы Константин Вшивков, понимая, что находящиеся в нем люди получили повреждения и не в состоянии самостоятельно выбраться, следуя своему долгу, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в ледяную воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями. Вытащив людей на берег, капитан оказал им неотложную медицинскую помощь и отправил эвакуационным транспортом в полевой госпиталь. Благодаря стойкости и профессионализму Константина Вшивкова удалось минимизировать потери личного состава сохранить жизни 3 военнослужащим».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков провел творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

Он присоединился к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

Актер представил отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды», пел песни и читал стихи.

Признанный мастер слова пообщался с военнослужащими, подарил им диски со своими песнями, раздал автографы, посетил в палатах раненых. По окончании выступления он пригласил зрителей в театр.

Пока Сергей Безруков читал стихи, художники Студии Грекова – народный художник России Николай Коротков и заслуженный художник России Валерий Мокрушин - рисовали портреты военнослужащих. По готовности они дарили свои портреты бойцам.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Напомним, в пятницу, 1 апреля, раненых в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье посетили народный артист России, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский.

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