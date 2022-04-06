НАТО объявило Китай врагом после его отказа осудить Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западный военный альянс будет расширять свою зону ответственности на Азию, более активно сотрудничая с государствами региона. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западный военный альянс будет расширять свою зону ответственности на Азию, более активно сотрудничая с государствами региона. Столь решительные намерения он объяснил отказом Китая осудить проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. В самое ближайшее время министры иностранных дел блока обсудят новую стратегическую концепцию, в которую впервые будут включен Китай. Разумеется, как противник, а не партнер.

Напомним, что недавно американцы сколотили в индо-тихоокеанском регионе новый военный блок - AUKUS. В него вошли исключительно англосаксы, что и отражено в его названии: Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. И цель создания блока не скрывалась - противодействие растущей экономической и военной мощи Китая. При этом натовским союзникам Вашингтона и Лондона в него вступить даже не предлагали, а Париж так и вовсе надули на почти 60 млрд евро, сорвав его уже заключенную с Сиднеем сделку по поставке подлодок.

И вот теперь НАТО идет в зону действия AUKUS. Должно быть, американцы прикинули, что только англосаксам китайцы будут не по зубам и без помощи до сих пор обиженных французов все-таки не обойтись. Это явно показывает стремительно происходящую под воздействием событий на Украине переоценку Западом своих стратегических целей и задач на перспективу. Китай, не просто отказавшийся осудить Россию за спецоперацию на Донбассе, но и возложивший на США вину за разжигание конфликта на востоке Европы, все очевиднее занимает роль главного противника Запада, при этом не пытаясь уклониться от нее. Значит, проблема Тайваня может решиться гораздо скорее, чем казалось, и, по утверждениям некоторых экспертов, без вооруженного столкновения при этом не обойтись.

НАТО создавалось в 1949 году как инструмент военного противостояния и сдерживания Советского Союза. Затем смыслом существования блока стало противодействие и сдерживание уже России. Беспрерывно расширяясь, блок неудержимо шел на восток, но формально оставался на западе. В знаменитой 5-й статье Вашингтонского договора, где про «один за всех и все за одного», сказано: этот принцип применяется, если произошло «вооруженное нападение на одну или нескольких из них (стран-участниц - Авт.) в Европе или Северной Америке». Правда, Ирак или Афганистан к этим частям света не относились, но натовцы там все же отметились как союзники США, на которых как бы напали исламские террористы. Однако Китай никогда до этого врагом НАТО не объявлялся. Теперь, после заявления генсека блока, это меняется.

Разумеется, включение Китая в новую стратегическую концепцию военного альянса Запада в качестве угрозы и противника повлияет и на отношения этой страны с Россией. Они получат новую мотивацию и должны стать прочнее. «Договариваться» Пекину с Брюсселем теперь будет все труднее, а с Москвой - легче. И если лидеры Китая не «прогнулись» под давлением западников сейчас, то это значит, что они готовы активно участвовать в процессе формировании нового мирового расклада сил, начавшегося после решительных действий России на Украине.

Да и сам Запад обозначил правила, по которым будет играть: «Кто не с нами, тот против нас!» Этот лозунг Буша-младшего, возникший вскоре после теракта в Нью-Йорке в сентябре 2001, не означает ничего другого как «Война объявлена!»