Члены украинского батальона в Гонконге

«НАТО — первопричина и опухоль, повлекшая все эти конфликты»

Более трёх десятилетий миновало с момента окончания холодной войны, тёмные тучи конфликтов и войн ещё не рассеялись, а потрясения и нестабильность по-прежнему преследуют человечество. Что же происходит с миром? Что нарушает мир и покой людей? Испанская газета Rebelión недавно написала, что «ненасытное стремление НАТО к своим целям — это корень проблем и та самая раковая опухоль, которая лежит в основе всех этих конфликтов».

Тридцать лет назад НАТО во главе с США победили в холодной войне. Но победа не остановила стремление Альянса к расширению — а, скорее, лишь ускорила экспансию. За последние 30 лет он пять раз вероломно расширялся на Восток, в результате чего количество государств-членов увеличилось с 16 до 30, а «острие меча» от Берлинской стены дошло до самой российской границы. Всеми средствами ликвидировалась сфера влияния бывшего Советского Союза, в страны Восточной Европы было направлено большое количество современных стратегических наступательных вооружений, великую державу беспощадно загоняли в угол.

Очевидно, что цели НАТО выходят далеко за рамки сдерживания бывших соперников. Чтобы установить однополярный мир, где царствует один гегемон, — члены Альянса ставят интересы Америки и всего Запада на первое место, в глобальных масштабах борются с инакомыслием, причем крайне жестко и в духе полной вседозволенности.

Вооружившись идеей собственной исключительности, они наступают на Восток сразу в трёх измерениях.

Во-первых, НАТО спровоцировало серию войн против суверенных государств. Руководствуясь теорией «столкновения цивилизаций», члены Альянса разжигали войну в Боснии и Герцеговине. Под знаменем «гуманитарной интервенции» вторглись в Косово и расчленили Югославию, в ходе той операции ещё и нагло разбомбив Посольство Китая в СРЮ в 1999 году. Затем, в соответствии с так называемой «доктриной превентивных ударов», они вторглись в Ирак в обход Организации Объединённых Наций, используя пробирку со стиральным порошком в качестве доказательства «наличия оружия массового уничтожения». Под предлогом «демократических преобразований» ввели войска в Ливию и Сирию. Во имя «борьбы с терроризмом» двадцать лет вели войну в Афганистане. На протяжении многих лет НАТО сеяло хаос по всему миру. Согласно неполным данным, войны, которые вел и в которых участвовал этот блок, только после 2001 года унесли жизни 900 тысяч человек, включая почти 400 тысяч мирных жителей. Десятки миллионов людей в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других государствах лишились крова и стали беженцами, их страны были разорены, а семьи разрушены.

Во-вторых, члены НАТО постоянно провоцируют «цветные революции» по всему миру, преследуя свои геополитические интересы. «Революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине, «тюльпановая революция» в Киргизии, «кедровая революция» в Ливане, «арабская весна», начатая «жасминовой революцией» в Тунисе, как и потерпевшая неудачу «цветная революция» в Беларуси и «волнения из-за поправок в Закон об экстрадиции из Сянгана» — за всем этим стоит НАТО во главе с США. Чего они только не делали для создания хаоса и потрясений, лишь бы ловить рыбу в мутной воде!

В-третьих, под прикрытием «демократии и прав человека» члены Альянса грубо вмешиваются во внутренние дела других стран для сдерживания их развития. Против России, КНДР, Ирана, Венесуэлы и других «неуступчивых и непослушных» — НАТО орудовало дубиной односторонних санкций, которые вводятся по всем направлениям, включая политику, экономику и научно-техническую сферу. Точно так же, чтобы подорвать развитие Китая, они придумали ложь века о «геноциде» в Синьцзяне, тайно поддерживали клику Далай-ламы в её сепаратистской деятельности, часто посылали неверные сигналы силам, выступающим за «независимость Тайваня», неоднократно создавали торговые трения между Китаем и США. Дело даже дошло до незаконного задержания финансового директора компании Huawei, госпожи Мэн Ваньчжоу, почти на 1000 дней в Ванкувере. И в этой войне Запад не брезгует никакими средствами дезинформации и очернения, пускает в ход весь арсенал методов для введения санкций и оказания давления. Впрочем, напрасно — все эти нечистоплотные замыслы видны как на ладони.

«Оборонительный альянс» превратился в инструмент гегемонии США

Первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмей в начальные годы после основания этого блока обозначил его цели:

— Не выпускать американцев, не впускать русских и не распускать немцев» («Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down»).

С окончанием холодной войны все эти цели потеряли смысл, для дальнейшего существования НАТО не было никаких причин. Но вместо того, чтобы распуститься, как в свое время Организация Варшавского договора — НАТО, этот «уродец времен холодной войны», превратился в «наемного убийцу №1» на побегушках Вашингтона для установления однополярного мира.

С тех пор Запад безрассудно посягает на суверенитет других стран в ущерб глобальной безопасности, в своих геополитических интересах открывает один ящик Пандоры за другим, что создает дурные прецеденты в развитии международных отношений, расшатывает общепризнанные нормы и серьёзно подрывает мир и стабильность во всем мире.

Однако НАТО, не считаясь с фактами, не только пропагандирует двойные стандарты, но и выступает за так называемый «международный порядок, основанный на правилах», что является классическим приемом манипуляции и подмены понятий.

«Правила», о которых они говорят, установлены западными странами и служат интересам миропорядка, где доминирует сам Запад. По сути, они заменяют универсальные основополагающие нормы международных отношений некими «правилами» собственного изготовления и грубо навязывают другим свою волю. Это не имеет никакого отношения к осознанному соблюдению безопасности или демократии — это какое-то новое «кулачное право». Эгоистичная блоковая политика и решение мировых вопросов «узким кругом избранных» идут вразрез с реальностью, сулят ничтожные перспективы и приведут лишь в полный исторический тупик.

Наш ответ — концепция общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности: это и есть настоящий факел свободы, освещающий путь для всего мира

Китайская цивилизация была всегда привержена миру и гармонии. Как гласят древние китайские пословицы: «мораль и нравственность нужны для сохранения мира между царствами и взаимопонимания между людьми», «мир — высшая ценность», «благородный человек находится в гармонии с другими при сохранении собственных мнений».

На протяжении тысячелетий эти представления вошли в плоть и кровь китайского народа, стали его генетической памятью. Первое великое объединение в истории китайского государства произошло во времена династии Цинь (почти 2200 лет назад), которая после этого оказалась на пике мощи, но не пошла на всех войной, а строила Великую стену и укрепляла защитные сооружения.

Затем, во времена династии Хань (202 г. до нашей эры - 220 г. н.э.), чья военная сила не имела равных, Китай открыл Шёлковый путь, который проходил с востока на запад и соединял Европу и Азию, став глобальной артерией дружественного общения.

Далее, при династии Сун (960-1279 г.), ВВП Китая составлял 40% мирового, но он никогда не вёл агрессивную экспансию, распространяя лишь идею дружбы, мира и сотрудничества.

При династии Мин (1368-1644 г.) китайские военные технологии доминировали на земном шаре, а адмирал Чжэн Хэ, возглавив крупнейший флот того времени, в начале XV века совершил семь путешествий на Запад, дойдя до восточного побережья Африки. И нёс не войну и убийство, а шёлк, фарфор, чай и передовые китайские технологии.

Наконец, Китайская Народная Республика с момента своего образования в 1949 году всегда придерживалась независимой и миролюбивой внешней политики. Китай, будучи инициатором пяти основных принципов мирного сосуществования, всегда стоит вместе с большинством развивающихся стран и выступает за то, что все страны мира — большие или малые, сильные или слабые — равны.

Мы выступаем против империалистического гегемонизма и политики силы, твёрдо отстаиваем международную систему, в центре которой находится ООН, и мировой порядок, основанный на международном праве. Неизменно продвигая политику реформ и открытости, мы остаемся привержены принципам взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, стремимся к консультациям и сотрудничеству.

С 2012 года, когда Китай начал высококачественное продвижение «Пояса и Пути», была выдвинута Инициатива по глобальному развитию, проделана огромная работа по формированию многополярного мира и продвижению общих ценностей всего человечества, таких как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, продолжались колоссальные усилия к построению Сообщества единой судьбы человечества.

На фоне возрождения менталитета холодной войны в США и других западных странах, которые всячески провоцируют блоковое противостояние, подрывают международный правопорядок, увлекаются продвижением созданием барьеров, упиваются гегемонией и глумлением над слабыми странами, — Китай решительно выступает против этого, против менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой». Китай решительно выступает за новую концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности.

Общая безопасность означает, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого, что региональная безопасность не может быть достигнута за счёт расширения военных блоков — и что безопасность неделима.

Комплексная безопасность подразумевает комплексное поддержание безопасности в традиционных и нетрадиционных областях, предполагает выработку скоординированных шагов по управлению безопасностью на основе комплексного анализа исторической подоплеки проблемы и реальной ситуации.

Совместная безопасность означает содействие безопасности во всех уголках планеты и укрепление стратегического взаимодоверия между всеми странами мира посредством диалога и сотрудничества, разрешение споров мирными средствами.

Устойчивая безопасность — предполагает одинаково важное значение развития и безопасности для достижения долгосрочной стабильности. Развитие — это важнейший залог безопасности. Поэтому необходимо проводить активную работу по улучшению благосостояния населения и сокращению разрыва между богатыми и бедными, — то есть способствовать устойчивой безопасности посредством устойчивого развития.

Новая концепция безопасности, предложенная Китаем, соответствует стремлению к миру, развитию, сотрудничеству и общему выигрышу, которые являются основными трендами эпохи глобализации. Она отражает необходимость налаживания всеми странами сотрудничества для адекватного реагирования на вызовы в сфере безопасности, демонстрирует сотрудничество в духе солидарности и дружбы, что диаметрально противоположно «концепции безопасности НАТО», пропитанной блоковой политикой и военным противостоянием — и представляет собой эффективный рецепт, по-настоящему способный содействовать поддержанию мира и развития на всем земном шаре.

С китайским народом не стоит связываться, если его разозлить — это может плохо кончиться

В последнее время коллективный Запад во главе с США часто разыгрывает «карту Синьцзяна», «карту Сянгана [Гонконга — ред.]» и «карту Тайваня», злонамеренно распространяет дезинформацию и фейки, чтобы оказать давление и сдерживать развитие Китая. В ход пускают самые грязные и циничные приемы, которые далеко выходят за все рамки морали.

Например, Вашингтон и его союзники придумали чудовищный абсурд: так называемый «геноцид», «принудительный труд» и «религиозное угнетение» в Синьцзяне — уникальном районе на северо-западе КНР.

Всё это — попытка подорвать национальное единство Китая и помешать его развитию. За последние 60 лет экономика Синьцзяна выросла в 160 раз, уйгурское население увеличилось с 2,2 млн до 12 млн человек, а средняя продолжительность жизни выросла с 30 лет до 74,7 лет. В среднем на 530 мусульман в Синьцзяне приходится одна мечеть, общее количество мечетей в одном Синьцзяне в десятки раз больше, чем на всей территории Соединённых Штатов. О каком «геноциде» и «религиозном угнетении» тут может идти и речь?

Точно так же коллективный Запад пытался подорвать процветание и стабильность Сянгана, делая ставку на провоцирование «цветной революции» посредством «волнений из-за поправок об экстрадиции» — закону, благодаря которому преступники, совершившие преступления в материковом Китае, больше не смогут найти прибежище на этом городе-острове.

Тогда Запад ввёл незаконные санкции, укрывая тех, кто поддерживал антикитайские беспорядки в Сянгане, и даже поручил нескольким членам украинского «батальона Азов»* (признан экстремистским и запрещён в России — ред.) прибыть в этот островной город, чтобы обеспечить провокациям руководство и поддержку.

Хочу напомнить: дела Сянгана являются исключительно внутренним делом Китая. Китайское правительство своевременно предприняло ряд решительных и важных мер, включая принятие Закона о национальной безопасности Сянгана и улучшение его избирательной системы, придерживаясь принципа «одна страна — две системы» и реализуя принцип «патриоты правят Сянгана». Это позволило переломить ситуацию в мегаполисе, которая успешно перешла от хаоса к правопорядку, и разрушить заговор США и других западных стран.

В последнее время Вашингтон и его союзники вновь стали раздувать шум по тайваньскому вопросу. Они продолжают поставки оружия на остров, укрепляют американо-тайваньские военные связи, попустительствуют силам «независимости Тайваня», продолжают накалять обстановку и демонстрацию силы в Южно-Китайском море и искусственно провоцируют геополитическую конфронтацию.

Тогда как в Конституции, в Законе о противодействии деятельности по расколу страны, в Законе о государственной безопасности и в Законе о противодействии иностранным санкциям КНР четко написано: в мире есть только один Китай, и Тайвань — неотъемлемая часть священной территории Китая.

Вот почему Китай выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела Китая любыми средствами под любым предлогом. Мы призываем США соблюдать принцип одного Китая и соответствующие положения китайско-американских совместных коммюнике и не играть с огнём в тайваньском вопросе.

Как сказал Председатель Си Цзиньпин: «Китайский народ не создаёт проблем, но и не боится их. Никакие трудности и риски не заставят Китай заискивающе поклониться и тем более стоять на коленях! Китайский народ невозможно запугать или сломить! Мы никогда не будем сидеть сложа руки и смотреть, как ущемляется наш национальный суверенитет, интересы безопасности и развития — и мы никогда не позволим никому посягнуть на священную территорию нашей Родины и разделить её. Ни одной стране не стоит ожидать, что мы поступимся своими коренными интересами или смиримся с попытками третьих сил нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая».