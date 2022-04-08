Школьная столовая как зеркало инфляции

Проблем с реализацией горячего питания нет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это высчитал Отраслевой союз развития социального питания. К слову, по данным Росстата, общая инфляция в России составила примерно столько же - 16,7%… Но только за год.

Проблема роста цен на «школьную» еду обсуждается с конца марта. Вот и приходится выбирать между уменьшением порций и дополнительным финансированием.

Чиновники, к счастью, склоняются ко второму варианту:

- Проблем с реализацией горячего питания нет. Все деньги предусмотрены, в региональные бюджеты направлены, рисков мы не видим. Да, в каких-то регионах определенная паника общая была, но сейчас ситуация стабилизирована, - сообщил на прошлой неделе журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И еще один интересный момент. «Школьная тарелка» - достаточно хорошо сбалансированный набор продуктов питания. И по нему можно делать выводы, как изменилась за два месяца стоимость еды для всех, кто хочет питаться более-менее нормально.