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Экономика7 апреля 2022 22:03

Школьная столовая как зеркало инфляции

«Комсомолка» выяснила, что говорит о подорожании «тарелка ученика»
Елена ОДИНЦОВА
Проблем с реализацией горячего питания нет

Проблем с реализацией горячего питания нет

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это высчитал Отраслевой союз развития социального питания. К слову, по данным Росстата, общая инфляция в России составила примерно столько же - 16,7%… Но только за год.

Проблема роста цен на «школьную» еду обсуждается с конца марта. Вот и приходится выбирать между уменьшением порций и дополнительным финансированием.

Чиновники, к счастью, склоняются ко второму варианту:

- Проблем с реализацией горячего питания нет. Все деньги предусмотрены, в региональные бюджеты направлены, рисков мы не видим. Да, в каких-то регионах определенная паника общая была, но сейчас ситуация стабилизирована, - сообщил на прошлой неделе журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Только цифры

Только цифры

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И еще один интересный момент. «Школьная тарелка» - достаточно хорошо сбалансированный набор продуктов питания. И по нему можно делать выводы, как изменилась за два месяца стоимость еды для всех, кто хочет питаться более-менее нормально.

Экономика: ДЕНЕЖКИ