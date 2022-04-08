Сержант Ткачев первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика

Лейтенант Егор Алексеев и капитан Салам Мержоев

Спецоперацию по денацификации можно считать продолжением неоконченной борьбы с воинствующим украинским национализмом, который расцвел на Украине при активной поддержке гитлеровской Германии. Сегодня российские военнослужащие ежедневно сталкиваются в бою с украинскими националистами. Потомками тех самых махровых убийц, что своими садистскими наклонностями поражали даже эсэсовцев.

Новое поколение бандеровцев заставили забыть, чем для них закончились те бесславные годы. Опять дали им оружие, флаги со свастиками и направили на все те же грабли. Минобороны России знакомит читателей «КП» с наградными листами военнослужащих, которые сегодня зачищают ими Украину.

ОТСТОЯЛ ЗАНЯТЫЕ ПОЗИЦИИ

Лейтенант Егор Алексеев

«Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Егора Алексеева в составе батальонно-тактической группы вел оборонительные бои с многократно превосходящими силами украинских националистов.

Грамотно выстроив оборону, взвод лейтенанта Егора Алексеева, ведя ожесточенные бои, регулярно отражал атаки противника. В ходе боя прицельным огнем российских мотострелков было уничтожено 9 единиц вражеской бронетехники и до 30 человек живой силы противника. Грамотная организация лейтенантом Егором Алексеевым оборонительных действий, стойкость и смелость российских мотострелков не позволили допустить прорыва противником обороны и создали предпосылки для перехода российских войск в контрнаступление с последующим разгромом вражеской группировки».

ВЫИГРАЛ НЕРАВНЫЙ БОЙ

Капитан Салам Мержоев

«Подразделение капитана Салама Мержоева вело наступательные действия с целью прорыва тщательно подготовленной эшелонированной обороны противника и овладения стратегически важным объектом в районе одного из населенных пунктов. В ходе завязавшегося неравного боя с превосходящими силами украинских националистов Салам лично обнаружил и уничтожил 2 замаскированные позиции противника и 3 единицы вражеской бронетехники. После получения команды на перегруппировку для окончательного разгрома сил противника капитан Мержоев силами подчиненного личного состава обеспечил прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустил прорыва противника. После завершения перегруппирования российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого противник, понесший большие потери, капитулировал. Благодаря смелости, решительности и профессионализму капитана Салама Мержоева российскими войсками был взят под контроль стратегически важный объект, что в дальнейшем позволило развить наступление».

СПАС ЭКИПАЖ ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА

Прапорщик Рамиль Даньяров

«В районе одного из населенных пунктов батальонно-тактическая группа российских Вооруженных Сил, связь в которой обеспечивал начальник аппаратной роты связи прапорщик Рамиль Даньяров, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. В результате очередного обстрела был выведен из строя и начал гореть танк, двигавшийся позади машины связи прапорщика Даньярова. Рамиль в условиях непрекращающегося огня, проявляя мужество и самоотверженность, оперативно эвакуировал раненых в свою машину, которая, покидая место обстрела, подверглась поражению осколками от разорвавшегося рядом снаряда. Мгновенно сориентировавшись, прапорщик Даньяров оперативно оказал медицинскую помощь водителю, после чего, заняв его место, вывез раненых в укрытие. Все это время батальонно-тактическая группа обеспечивалась бесперебойной связью, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника. Благодаря профессионализму, оперативности и уверенным действиям прапорщика Рамиля Даньярова удалось спасти жизни российских военнослужащих».

Прапорщик Рамиль Даньяров

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Роман Ткачев

«Командир отделения сержант Роман Ткачев, действуя в головном дозоре механизированной колонны обнаружил в одном из ответвлений автомобильной дороги 2 боевые машины пехоты и около 20 украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, готовивших нападение на российскую колонну. Умело маневрируя на участке местности, Роман первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. В дальнейшем, умело руководя действиями экипажа боевой машины, Роман уничтожил две вражеские боевые машины пехоты и часть живой силы противника. Благодаря смелости, решительности и профессионализму сержанта Романа Ткачева провокация в отношении российских войск были сорваны, что позволило продолжить продвижение механизированной колонны российских войск и выйти в назначенный район в установленное время».

Сержант Роман Ткачев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» продолжает публиковать исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов.

Приведем несколько отрывков из донесений из фондов Центрального архива военного ведомства.

- Из донесения Политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 г.: «Националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Арестованный бандеровец Васюк Иван Николаевич показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападение на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др., в которых уничтожил около 1500 человек жителей»

- Из политдонесения политотдела Ровенского ОВК на 18 сентября 1944 года: «Двух братьев Озарчук, проживающих в селе Пустомиты, за явку в РВК (районный военный комиссариат – прим. ред). бандеровцы забрали из дома, и их трупы были найдены в 4-х километрах от места их жительства. Одному из них бандеровцы отрубили голову, разрубили ее на 4 части и отрубили ноги».

- Из докладной записки члена Военного Совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований украинских националистов: «Группой бандеровцев лейтенант т. Мартынюк, старший сержант т. Сидоров и красноармейцы т.т. Черноморец и Аскеров были зверски убиты и зарыты на обочине дороги в районе боя. Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении».

- Из донесения политотдела Тернопольского ОВК от 20 марта 1945 года: «В Коропецком районе банда в количестве до 150 чел. 30 января напала на село Усть-Зеленое (в результате нападения бандой убито 23 чел. польского населения), разогнала находившийся там истребительный отряд РО НКВД в количестве 30 чел., подожгла сельский совет и здание участка РО НКВД, захватила оперуполномоченного РО НКВД лейтенанта Нестеренко, которого подвергла зверским пыткам и замучила (выкрутили руки и ноги и разрезали живот)».

- Из донесения политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года: «В середине апреля в с. Славско (райцентр) бандитами была повешена в 800 метрах от дома 14-летняя девочка, а ее мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили».

В документах также приведена краткая статистика действий бандеровцев в Дрогобычской области за короткий период послевоенной жизни страны – с 15 апреля по 5 июня 1946 года. За это время бандиты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120.

Несмотря на успешные действия органов внутренних дел и армии, террористическая угроза со стороны украинских националистов сохранялась и после окончания войны, что подтверждается донесением Политического управления ВВС ВС СССР от 12 марта 1948 года, в котором сообщается об убийстве ефрейтора Ковальчука, ставшего жертвой нападения бандитов: «В сельский клуб, где находился Ковальчук, после окончания спектакля ворвалась вооруженная банда украинско-немецких националистов и учинила зверскую расправу над местными советскими активистами. Бандиты убили 8 активистов, в числе которых был и ефрейтор Ковальчук».

Бандеровцев уничтожали лесах Западной Украины безжалостно сотнями. Было две крупных операции: в 1944 году с 22 августа по 7 сентября удалось ликвидировать 36 банд, уничтожить 3217 и пленить 1098 националистов, а в 1946 году было уничтожено 3295 бандитов, а около 12 тысяч захвачено в плен.

Преступления и террористические акты националисты совершали не только в СССР, но также на территории Польше и Австрии. Бежавшие в Европу бандиты позже сколотят и там свои националистические банды.