Американцы сняли санкции с интернет-отрасли: Да здравствует безлимит и быстрая связь?

Американцы будут подталкивать Россию к покупке своего оборудования скидками и прочими выгодными предложениями Фото: Иван МАКЕЕВ

Капля в море, но одной из шести тысяч санкций со стороны Запада стало меньше. Минфин США разрешил американским компаниям поставлять в Россию программное обеспечение, технологии, телекоммуникационное оборудование (роутеры, сервера, системы хранения данных и т. д.), и все, что связано с интернет-отраслью.

А ведь совсем недавно мы писали, что в России ожидается дефицит этого самого оборудования. Из-за этого операторы стали отменять безлимитку и откусывать по гигабайтику от остальных тарифов. Ну что, есть повод для оптимизма?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин призвал нас не обольщаться.

- Для обычного пользователя ничего не меняется. От мобильного безлимитного интернета операторы связи стали отказываться еще до всех этих событий в конце прошлого года, - объясняет эксперт.

По словам Эльдара Муртазина, Америка отменила этот запрет сразу после того, как Европа ввела свое торговое эмбарго. Хитро и прагматично: как только европейские компании отказались поставлять в РФ телекоммуникационное оборудование, американцы тут же разрешили делать это своим производителям. Так США пытаются уничтожить своих конкурентов в России и при этом не отдать рынок китайцам.

- Американцы будут подталкивать Россию к покупке своего оборудования скидками и прочими выгодными предложениями, - говорит Эльдар Муртазин. - США крайне боятся нашей программы импортозамещения, которая затрагивает телекомуникационное оборудование. По сути, ослабление санкций - это в какой-то мере попытка не дать нам развиваться. И при этом заработать деньги на крайне важном для них рынке. Нам последние 10 лет пытаются объяснить, что мы нищие и убогие, но с точки зрения объема продаж, денег, мы - рынок номер один в Европе. И терять этот рынок не может себе позволить никто.

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