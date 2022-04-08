Легендарный телеведущий Юрий Николаев вернулся на экраны

Юрий Николаев — член жюри телевизионного музыкального конкурса Фото: телеканал «Звезда»

В субботу 9 апреля на телеканале «Звезда» премьера с большими звездами и талантливыми исполнителями из разных регионов России. В эфир выйдет седьмой сезон всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2022».

В этом вокальном конкурсе участвуют талантливые люди из 85 регионов, выбирают сильнейших исполнителей жюри и телезрители. «Новая звезда» проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ.

В жюри конкурса впервые: поющий народный артист Дмитрий Харатьян и певица Наргиз Закирова, которая не понаслышке знает о закулисье вокальных проектов – публика о ней узнала после победы в телеконкурсе. Среди постоянных членов жюри – мэтр ТВ Юрий Николаев. Юрий Александрович вел один из первых вокальных конкурсов в стране «Утренняя звезда». В жюри «Новой звезды» опытные эксперты - Зара, Юлия Савичева, Роман Емельянов и Максим Исаакович Дунаевский.

Ведущий Оскар Кучера и участница конкурса Фото: кадр эфира телеканала "Звезда"

В правилах небольшая корректировка – в этом году среди участников не только начинающие, но и опытные артисты. К примеру, столицу представляет актриса и певица Теона Дольникова. Продюсеры проекта каждый год рассматривают тысячи заявок. Вот так они объясняют правила оценки участников: «На этапе конкурсных прослушиваний в каждом из восьми выпусков шоу звездные эксперты выбирают исполнителя, который проходит в заключительный тур. А телезрители путем смс-голосования, по итогам концертов, определяют финалистов среди оставшихся участников. Таким образом, в следующий этап проходят представители сразу 16 регионов».

Новый член жюри — певица Наргиз Фото: кадр эфира телеканала "Звезда"

Конкурсанты рады возможности выступить перед большой аудиторией и продемонстрировать таланты и навыки, представить свой регион. Есть подарки от спонсоров, один из финалистов получит ротацию на радиостанции. А победителю вручат главный приз – 1 миллион рублей.

Средства, собранные от смс-голосования, будут направлены на поддержку благотворительного фонда «Измени одну жизнь».

Премьера телешоу «Новая звезда - 2022» 9 апреля в 22.30 на телеканале «Звезда».

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