Атака на Воина-освободителя: осквернение советских могил в Европе как реванш нацистов

В Трептов-парке сегодня обозначена новая конфигурация: украинские нацики объединяются с немецкими либералами против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке. Не первый раз, такое уже было в конце марта. Но сейчас вандалы постарались «на совесть» - многочисленные оскорбительные в адрес России и ее лидера надписи нанесли не только на знаменитый памятник Воину-освободителю, но и на других архитектурных элементах мемориала. Разумеется, не обошлось без сине-желтых красок.

К вандализму восточных европейцев, когда-то великодушно причисленных Советским Союзом к числу народов, победивших фашизм, мы уже как-бы и привыкли. Поляки, чехи, словаки давно избавляются от памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь советских солдат, отдавших жизни за освобождение Европы. Сейчас понятно, что «победителями» фашизма они никогда не были. Чехи исправно и даже с энтузиазмом все годы войны делали на своих заводах оружие для гитлеровского вермахта. Словаки открыто воевали за Гитлера. Поляки, как бы они ни старались выдать себя чуть ли за главную жертву фашизма, прекрасно с ним уживались: за Гитлера погибло примерно столько же «пшеков», сколько и против него. Не говоря уже о стараниях предвоенной Варшавы договориться с Берлином о совместном походе против Москвы.

Но Германия до недавнего времени была чужда этой исторической подлости. Все памятники и мемориалы советским солдатам на ее территории сохранились, за ними ухаживали, власти пресекали попытки их осквернения. Это - результат настойчивой работы по осмыслению роли немцев в развязывании и ведении самой кровавой войны в истории, которую проделали в 70-х годах прошлого века пришедшие тогда к власти социал-демократы. Сейчас они опять правят. Но, видно, время их радикально изменило. Канцлер Шольц со своим «не смешите меня геноцидом в Донбассе» и заявлением об «отмене» исторической вины Германии после начала Россией спецоперации на Украине, похоже, дал отмашку: теперь виноваты не нацисты (немецкие, украинские и другие), а русские. Сигнал был принят.

Важно отметить, что в Трептов-парке стоят не только памятники, там же были перезахоронены останки свыше 7 тысяч советских солдат. Осквернять могилы павших - чудовищно. Немецкая полиция, как заявлено, ищет вандалов. Но на территории мемориала каждый метр, без сомнения, под камерами видеонаблюдения. И если не могут найти вандалов, то явно по причине политической слепоты. Или теперь логика там такая: поймаем тех, кто осквернил памятники русских, значит, этих же русских и защитим? Но кто считал, сколько русских, а сколько украинцев и белорусов, воинов других народов Советского Союза лежат на территории мемориала?

Есть и еще один важный смысл у случившегося. Украинский нацизм добрался до столицы нацизма немецкого. И «пометил», как бешеный кобель, наши могилы и памятники, воздвигнутые в честь победы над фашистской гадиной. ОУН-УПА (запрещена в России), кумиры сегодняшнего украинского режима, заявляли, что боролись и против фашистов, и против советских. В Трептов-парке сегодня обозначена новая конфигурация: украинские нацики объединяются с немецкими либералами против России.