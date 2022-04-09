Уехавшая из России Нюша показала свою роскошную квартиру в Дубае

Нюша с мужем Игорем Сивовым и детьми. Фото: соцсети.

Певица Нюша вслед за многими знаменитостями переселилась за границу. Артистка еще в конце прошлого года улетела в Дубай. Сначала исполнительница решила провести в теплом климате последние месяцы беременности. В декабре она родила второго ребенка. А в начале марта Нюша объявила, что окончательно обосновалась в ОАЭ. Они с мужем, предпринимателем Игорем Сивовым решили покинуть Россию, поскольку из-за границы им удобнее вести бизнес. Артистка потихоньку обживается за границей. В шоу «ДеньНюши» 31-летняя певица решила показать, как выглядит ее новая квартира.

В квартире звезды есть просторная гостиная, объединенная одним пространством с кухней. Фото: кадр видео.

Несмотря на переезд за границу, исполнительница не желает терять связь с поклонниками. Артистка ведет влог на YouTube, где подробно рассказывает о своей новой жизни. Апартаменты звезды расположены на берегу Персидского залива. Из окна ее дома открывается живописный вид на море, а пляж расположен прямо во дворе.

Устраивая экскурсию по дому, Нюша предупредила, что еще не успела толком разобрать чемоданы. В ее квартире есть просторная гостиная, объединенная одним пространством с кухней. На кухне - весь необходимый набор техники. Судя по всему, семья певицы любит покушать – у них стоят два холодильника.

- Два холодильника, потому что у нас большая семья, - объявила звезда.

Устраивая экскурсию по дому, звезда предупредила, что еще не успела толком разобрать чемоданы. Фото: кадр видео.

Певица показала и роскошный вид, который открывается из панорамных окон.

- Мы очень любим светлые тона, поэтому выбирали квартиру, чтобы было солнечно, были большие окна. Ну и чтобы мы помещались, потому что нас много. Всем нужно местечко, -призналась Нюша.

Из окна ее дома открывается живописный вид на море, а пляж расположен прямо во дворе. Фото: кадр видео.

Ранее певица сообщила поклонникам что они решили уехать из России, потому что ее мужу удобнее ездить из Дубая в заграничные командировки. Зачем Игорю Сивову необходимо интенсивно ездить за рубеж, Нюша не объяснила. Известно, что Игорь занимается курсами личностного роста, бизнес-тренингами и прочим, как сказала бы Ксения Собчак, инфоцыганством. В соцсетях Сивов позиционирует себя как бизнес-коуч, амбассадор культуры «Осознанного родительства», автор курсов и тренингов по родительству, лидерству, отношениям с собой и миром. Кроме того, у него есть фирма по производству косметики.

Ранее певица сообщила поклонникам что они решили уехать из России, потому что ее мужу удобнее ездить из Дубая в заграничные командировки. Фото: кадр видео.

- Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, - сообщила ранее певица в соцсетях.

Нюша заверила, что душой она по-прежнему с россиянами. И, находясь в Дубае, будет рассказывать поклонникам, как она обживается на чужбине.

- Это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся, - пообещала артистка подписчикам своего блога.