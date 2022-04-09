Американка выиграла 10 млн долларов, столкнувшись с незнакомцем у лотерейного автомата

В США довольно часто победители той или иной лотереи узнают о своем выигрыше случайным образом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провидение может прийти в вашу жизнь в самых разных обличьях. Даже в виде грубияна-незнакомца. Теперь это точно знает жительница Лос-Анджелеса ЛаКуэдра Эдвардс. В один из апрельских дней женщина подошла к своему любимому лотерейному автомату и хотела было по привычке выбрать дешевый долларовый билет, когда на нее на всем ходу налетел какой-то прохожий. С испугу американка нажала не на ту клавишу и аппарат выплюнул лотерейный билет аж за 30 баксов.

Чертыхаясь на хама, который даже не удосужился извиниться, Эдвардс направилась к своей машине, попутно заштриховывая нужные клетки. Уже проехав несколько метров, американку внезапно осенило.

- Сначала я не очень в это поверила, - призналась Эдвардс представителям государственной лотереи. - Я остановилась, посмотрела на лотерейный билет еще раз, отсканировала его через мобильное приложение Калифорнийской лотереи и никак не могла поверить, что это все правда!

Американка стала обладательницей главного приза - 10 млн долларов! Шансы стать суперпобедителем - один к трем миллионам. Стоимость лотерейных билетов варьируется от 1 до 30 долларов.

Эдвардс поделились с организаторами лотереи, что планирует потратить свой выигрыш на покупку дома и открытие некоммерческой организации.

- Я все еще в шоке, - сказала победительница. - Все, что я помню, когда узнала, сколько я только что выиграла, я пробормотала: «Я богата!»

В США довольно часто победители той или иной лотереи узнают о своем выигрыше случайным образом. В начале этого года 55-летняя жительница Мичигана по чистой случайности обнаружила, что выиграла 3 млн долларов. Женщина полезла в папку спам в электронной почте, чтобы отыскать нужное письмо и обнаружила неожиданную весть о победе. А вот 67-летняя жительница Вирджинии узнала, что выиграла 110 тысяч долларов, после того, как выбросила свой лотерейный билет в мусорное ведро. Победительнице повезло, к тому моменту ее супруг еще не успел вынести мусор - билет был спасен, а заслуженный выигрыш получен.