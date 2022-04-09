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В мире9 апреля 2022 10:40

Клинтон: Я оставил двери НАТО открытыми для России

Экс-президент США написал большую статью о расширении Североатлантического Альянса
Мария БЕРК
Билл Клинтон, видимо, попытался опровергнуть неоднократные заявления Москвы, что НАТО представляет реальную угрозу для России

Билл Клинтон, видимо, попытался опровергнуть неоднократные заявления Москвы, что НАТО представляет реальную угрозу для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

42-й президент Соединенных Штатов опубликовал статью в американском журнале The Atlantic, посвященную расширению НАТО на восток за время его президентства в 90-е годы. Тем самым, Билл Клинтон, видимо, попытался опровергнуть неоднократные заявления Москвы, что НАТО представляет реальную угрозу для России. Только аргументация 75-летнего политика оказалась абстрактной и не до конца убедительная.

«Когда я стал президентом, я сказал, что поддержу Ельцина в его усилиях по построению хорошей экономики и функционирующей демократии после распада Советского Союза, но я также поддержу расширение НАТО, включив в него бывших членов Варшавского договора и постсоветские государства, - пишет в своей статье Клинтон. - Я пытался вывести Россию на другой путь. Моя политика заключалась в том, чтобы делать лучшее, одновременно расширяя НАТО, чтобы подготовиться к худшему». А худшее, по мнению бывшего американского лидера заключалось в желании России вновь стать сильной державой - «стремление к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой».

При этом бывший американский лидер считал возможным вступление России в Североатлантический Альянс. В 90-е годы в рамках программы «Партнерство во имя мира», Россия несколько раз принимала участие в совместных миротворческих миссиях НАТО, например, в Боснии в 1995 году.

«На протяжении всего этого времени мы держали двери НАТО открытыми для возможного вступления России в Альянс, я это ясно дал понять Ельцину, а затем подтвердил это и его преемнику Владимиру Путину», - добавляет политик.

После начала российской специальной военной операции на Украине в западном истеблишменте все чаще стали слышны голоса, критикующие расширение НАТО. Клинтон попытался ответить всем сомневающимся.

«В последнее время расширение НАТО подвергалось критике в некоторых кругах, что именно оно спровоцировало Россию, - пишет политик. - Расширение НАТО, безусловно, было последовательным решением, которое я продолжаю считать правильным. <…> Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно. Да, НАТО расширилась, несмотря на возражения России, но это расширение касалось не только отношений США с Россией».

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