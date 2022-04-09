Клинтон: Я оставил двери НАТО открытыми для России

Билл Клинтон, видимо, попытался опровергнуть неоднократные заявления Москвы, что НАТО представляет реальную угрозу для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

42-й президент Соединенных Штатов опубликовал статью в американском журнале The Atlantic, посвященную расширению НАТО на восток за время его президентства в 90-е годы. Тем самым, Билл Клинтон, видимо, попытался опровергнуть неоднократные заявления Москвы, что НАТО представляет реальную угрозу для России. Только аргументация 75-летнего политика оказалась абстрактной и не до конца убедительная.

«Когда я стал президентом, я сказал, что поддержу Ельцина в его усилиях по построению хорошей экономики и функционирующей демократии после распада Советского Союза, но я также поддержу расширение НАТО, включив в него бывших членов Варшавского договора и постсоветские государства, - пишет в своей статье Клинтон. - Я пытался вывести Россию на другой путь. Моя политика заключалась в том, чтобы делать лучшее, одновременно расширяя НАТО, чтобы подготовиться к худшему». А худшее, по мнению бывшего американского лидера заключалось в желании России вновь стать сильной державой - «стремление к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой».

При этом бывший американский лидер считал возможным вступление России в Североатлантический Альянс. В 90-е годы в рамках программы «Партнерство во имя мира», Россия несколько раз принимала участие в совместных миротворческих миссиях НАТО, например, в Боснии в 1995 году.

«На протяжении всего этого времени мы держали двери НАТО открытыми для возможного вступления России в Альянс, я это ясно дал понять Ельцину, а затем подтвердил это и его преемнику Владимиру Путину», - добавляет политик.

После начала российской специальной военной операции на Украине в западном истеблишменте все чаще стали слышны голоса, критикующие расширение НАТО. Клинтон попытался ответить всем сомневающимся.

«В последнее время расширение НАТО подвергалось критике в некоторых кругах, что именно оно спровоцировало Россию, - пишет политик. - Расширение НАТО, безусловно, было последовательным решением, которое я продолжаю считать правильным. <…> Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно. Да, НАТО расширилась, несмотря на возражения России, но это расширение касалось не только отношений США с Россией».

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