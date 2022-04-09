Педагог по вокалу оценил модные песни: у Моргенштерна – музыкальный фастфуд, Гагарина – техничная певица без эмоций

Полина Гагарина одна из самых сильных вокалисток на нашей эстраде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе вышли песни у артистов, у которых миллионы поклонников. Кажется, чтобы не записали модные исполнители – их все равно будут слушать. Не всегда так. Тем более, что Моргенштерн и Полина Гагарина очень старались и долго анонсировали премьеры. Алишер Моргенштерн даже срежиссировал расставание с женой под релиз песни.

Самые ожидаемые премьеры весны kp.ru послушала с профессионалом – педагогом вокала академии «KRB» Юлией Таравковой.

«Селяви» от Моргенштерна

- Диапазон песни Моргенштерна «Селяви» - полторы октавы. Для не поющих реперов, которые читают куплеты, напевая в припеве банальные мелодии из трех нот – это очень даже неплохо. В треке много «обработанного затюненного» вокала - это дань современному звучанию. Много бек вокала, который, к слову, он поет сам! Многим не поющим реперам бек вокал записывают профессионалы. Хоть по тексту Моргенштерн считает себя рок-звездой, по факту - он обычный попсовый исполнитель. Мелодия припева банальна и проста, как у всех попсовых артистов: именно поэтому он так популярен - его песни легко запомнит любой.

По смыслу песен, как и любой попсовый исполнитель, Моргенштерн зациклен на себе самом. Поет о личном, своем, в отличии от рок звезд, которые в текстах еще и смотрят вокруг себя и поют о том, что происходит в мире. Что касается художественной составляющей песни – то не увидела ни ярких образов в тексте, ни красивой гармонии. Обычный музыкальный фастфуд.

Преподаватель по вокалу Юлия Таравкова послушала главные хиты весны Фото: Личный архив

Полина Гагарина – «навсегда»

- Диапазон песни Полины Гагариной «Навсегда» - одна октава. Зато какая октава! В этой октаве поют единицы певиц. Именно в этой октаве - переход режимов с грудного в головной обертон. Большинство наших певиц не умеют петь в этом диапазоне так же сильно и красиво верхние ноты, как Полина. Поэтому Гагарина, как всегда, использует свои сильные стороны в песне - диапазон, прекрасные полетные, объемные верхние ноты. Слабой стороной у Полины остается проявление эмоций. Если по технике исполнения вопросов нет, то по эмоциональности, краскам в голосе, подаче слова - все так холодно, будто поет машина, правильная техничная машина. Русской душе, русскому народу всегда будут важны эмоции. Так как их умела подавать Алла Борисовна: от шепота - до крика! Полина Гагарина все свои песни поет по одному шаблону, одинаково: руководствуясь только одним - диапазоном.