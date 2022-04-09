Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова перенесла пересадку кожи

Марина Хлебникова сейчас выглядит вот так. Лицо артистки не пострадало. Пересадку кожи делали на ноге. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия»

56-летняя Марина Хлебникова впервые после выписки из больницы снялась в телепередачи, где пела и танцевала. Эфир покажут в субботу 9 апреля в 18 часов в программе «Привет, Андрей!». Выглядит Хлебникова хорошо, голос звучит прилично – ровно также как до пожара. Марина поделилась в студии новостями из своей жизни.

Пожар в квартире певицы произошел 18 ноября. Хлебникова оказалась в эпицентре огня и была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. До 5 декабря Хлебникова лежала в реанимации, потом ее перевели в ожоговое отделение. Выписали Марину после новогодних праздников.

Хлебникова благодарила врачей и рассказала о своем здоровье: «Как может чувствовать себя человек после пожара? Плохо было сначала, честно скажу. Самое страшное то, что я не знала – что пожар. Так благодарна, что меня спасли МЧСовцы, а мама все это почувствовала. Я заснула и после этого начало чадить. От угарного газа я потеряла сознание. В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было никаких 70% ожогов. 7% - у меня поражения кожи. Были сильно пораженные участки кожи. Пересадка кожи как раз на ноге – она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать…»

Лицо звезды не пострадало: «Помню, когда пришла в себя в реанимации – не могла говорить, у меня сначала не было голоса, когда мне нужно было попить или еще что-то – могла позвать шепотом. Шепотом разговаривала. Потом, благодаря вокальному дыханию, надувала дикое количество шариков воздушных и легкие стали приходить в себя. Потом я заговорила. Тяжело, когда чихаешь, кашляешь, а у тебя все черное выходит…»

Сейчас Хлебникова уже в форме – записывает новые песни и делает ремонт в квартире. Марина сообщила: «Потом уже мы нашли, где загорелось. Мы же не могли найти, и они не могли найти – два раза приходила экспертиза. И только когда отодрали гипсокартон - там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху… Сейчас пепелище свое разгребаю. Одну комнату отремонтировала полностью. Все долго продвигается – потому что все надо отмыть, отстирать».

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