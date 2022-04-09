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Звезды9 апреля 2022 12:27

Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова перенесла пересадку кожи

Певица рассказала, что экспертиза установила источник возгорания – старая лампа
Ирина ВИКТОРОВА
Марина Хлебникова сейчас выглядит вот так. Лицо артистки не пострадало. Пересадку кожи делали на ноге. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия»

Марина Хлебникова сейчас выглядит вот так. Лицо артистки не пострадало. Пересадку кожи делали на ноге. Кадр программы «Привет, Андрей!», канал «Россия»

56-летняя Марина Хлебникова впервые после выписки из больницы снялась в телепередачи, где пела и танцевала. Эфир покажут в субботу 9 апреля в 18 часов в программе «Привет, Андрей!». Выглядит Хлебникова хорошо, голос звучит прилично – ровно также как до пожара. Марина поделилась в студии новостями из своей жизни.

Пожар в квартире певицы произошел 18 ноября. Хлебникова оказалась в эпицентре огня и была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. До 5 декабря Хлебникова лежала в реанимации, потом ее перевели в ожоговое отделение. Выписали Марину после новогодних праздников.

Хлебникова благодарила врачей и рассказала о своем здоровье: «Как может чувствовать себя человек после пожара? Плохо было сначала, честно скажу. Самое страшное то, что я не знала – что пожар. Так благодарна, что меня спасли МЧСовцы, а мама все это почувствовала. Я заснула и после этого начало чадить. От угарного газа я потеряла сознание. В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было никаких 70% ожогов. 7% - у меня поражения кожи. Были сильно пораженные участки кожи. Пересадка кожи как раз на ноге – она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать…»

Лицо звезды не пострадало: «Помню, когда пришла в себя в реанимации – не могла говорить, у меня сначала не было голоса, когда мне нужно было попить или еще что-то – могла позвать шепотом. Шепотом разговаривала. Потом, благодаря вокальному дыханию, надувала дикое количество шариков воздушных и легкие стали приходить в себя. Потом я заговорила. Тяжело, когда чихаешь, кашляешь, а у тебя все черное выходит…»

Сейчас Хлебникова уже в форме – записывает новые песни и делает ремонт в квартире. Марина сообщила: «Потом уже мы нашли, где загорелось. Мы же не могли найти, и они не могли найти – два раза приходила экспертиза. И только когда отодрали гипсокартон - там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху… Сейчас пепелище свое разгребаю. Одну комнату отремонтировала полностью. Все долго продвигается – потому что все надо отмыть, отстирать».

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