Подрыв Мариупольского театра готовили еще четыре дня назад

Дым на месте взрыва Драмтеатра в Мариуполе. Фото: REUTERS

Около 19.00 часов, в городских «заукраинских» чатах появилось сообщение: «Драмтеатра больше нет, там было 1000 цивильных, рашисты разбомбили театр». Это было сделано очень вовремя.

Сегодня, для обороняющихся в Мариуполе нацистов, ситуация наконец-то стала критической. Наши войска вогнали в город три клина: со стороны поселка Виноградный, от «Азовстали», а с западной стороны бои уже идут возле школы милиции, это несколько остановок от самого центра города.

Зам.командира полка «Азов» выдал в эфир истерическое заявление снятое на дрожащую видеокамеру. Он призвал «спасти мирных жителей», «разблокировать город», «выйти во всех городах на акции протеста».

Любопытно, что за сутки до этого заявления в городе заработали гуманитарные коридоры – люди стали просачиваться на Мангуш и Бердянск достаточно внушительными автомобильными колоннами. Кого-то обстреливали по пути, но большинство мариупольцев выехало. Выбралось бы и больше, но в городе нет горючего. А еще, разведчики «Востока» рассказали спецкору КП о любопытном факте – на позициях «Азова» стали попадаться полные комплекты ношеной военной формы. Форму бросали и переодевались в гражданское. Скорее всего, кто-то из нацистов уже попробовал выбраться из города вместе с беженцами или собирается выбраться. Но, для этого нужно остановить боевые действия. Как?

Судя по письму, которое пришло мне из осажденного города, для провокации были выбраны два объекта. Мечеть, в которой спрятались граждане Турции и Драматический театр:

«ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПРОВОКАЦИИ С РОДДОМОМ, УКРАИНСКИЕ ВОЯКИ СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДРАМТЕАТРА, СОБРАЛИ МАРИУПОЛЬСКИХ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ В ЗДАНИЕ ДРАМТЕТРА, ЧТОБЫ ПРИ УДОБНОМ СЛУЧАЕ ПОДОРВАТЬ ЛЮДЕЙ И ВЫТЬ НА ВЕСЬ МИР, ЧТО ЭТО АВИАЦИЯ РФ И СРОЧНО НУЖНО ЗАКРЫТЬ УКРАИНСКОЕ НЕБО И Т.Д. И Т.П. НЕ МОЛЧИТЕ ! НУЖНО, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УЗНАЛО ОБ ЭТОМ! "

Сообщение о готовящейся провокации увидели сотни тысяч.

Я не промолчал, сообщение о готовящейся провокации увидело 480 тысяч человек, но огласка не остановила террористов из «Азова». Похоже, им терять уже нечего, а на подготовку нового теракта времени уже нет. Скорее всего, уже завтра утром Мариуполь будет разделен на четыре сегмента и к выходным полностью освобожден. Две недели земных мытарств для жителей Мариуполя закончатся.

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