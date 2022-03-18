Затворничество, русофобия, заработки в России: как живут за границей Ветлицкая, Панин и другие звезды

Экс-солистка "Демо" Саша Зверева получила американское гражданство, но так и не стала своей на местном рынке труда: все свои заработки она получает благодаря русскоязычным клиентам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Массовые "отпуска" наших селебрити, которые совпали с началом спецоперации на Украине, заставили публику подозревать героев шоу-бизнеса в эмиграции. Ксения Собчак и Алла Пугачева с Максимом Галкиным третью неделю сидят в Израиле, Земфира с Ренатой Литвиновой - в Париже, Леонид Ярмольник - в Юрмале. У многих артистов - Кристины Орбакайте, Ивана Урганта, Анны Нетребко и других - двойное гражданство. Но так ли сладко живется нашим знаменитостям на чужих берегах? Сайт kp.ru вспомнил истории известных невозвращенцев, которые покинули страну 10-20 лет назад.

НАТАЛЬЯ ВЕТЛИЦКАЯ

"Русская Мадонна" переехала в Испанию в начале нулевых ради ребенка: дочери Ульяне, которую звезда родила в 40 лет от тайного любовника, из-за астмы нужен был мягкий климат. Продав московскую недвижимость, певица стала хозяйкой просторной виллы под 500 "квадратов" на побережье тихого курортного городка Дения. А вот с карьерой все оказалось не так просто: привыкшая к щедрым гонорарам в России Наталья Ветлицкая не захотела выступать за гроши перед русской диаспорой в Испании. Поэтому звезда переквалифицировалась в риэлтора, причем, стала не просто продавать дома, но еще и ремонтировать убитую недвижимость - так ценник и комиссия становились куда привлекательнее.

Наталья Ветлицкая не захотела выступать за гроши перед русской диаспорой в Испании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как и многие невозвращенцы, певица ругала родину в соцсетях: злорадствовала перед Днем Победы, высмеивала "вату" и писала, что соотечественники вызывают у нее "глубочайшее презрение и брезгливость". Но даже после такого звезду оказались готовы принять в России, когда в 2019 году она заявила о триумфальном возращении. Впрочем, энтузиазма Ветлицкой хватило ненадолго. Она дала несколько интервью, пару раз засветилась на светских мероприятиях, а потом заявила, что скучает по родным и снова улетела в Испанию. По словам продюсеров, звезда девяностых снова рассчитывала на былые гонорары, но публика записала ее в "сбитые летчики". К слову, сейчас Наталья Ветлицкая сменила риторику в соцсетях: как и многие, она подвергается травле и русофобии.

САША ЗВЕРЕВА

Исполнительница единственного хита "Солнышко в руках" так рвалась к американской мечте от московской "жижи", что уехала в Штаты в 2014 году беременная и без перспектив, знания языка и финансовой подушки. Первое время, чтобы выжить, Зверева продавала через Интернет найденную в местных магазинах одежду, которую составляла в готовые образы, как стилист. Потом начала шить вещи сама, закупая ткани по дешевке у мексиканцев.

Впрочем, куда больше певица прославилась в Сети поеданием собственной плаценты. После рождения третьего ребенка она оставила себе необычный ингредиент, чтобы добавлять его в "волшебный смузи". А два года назад экс-звезда вышла замуж за американца, убив сразу двух зайцев: Зверева не только получила гражданство, но и заработала на собственной свадьбе. Билеты на церемонию в прямом эфире новоиспеченная миссис продавала по цене от 500 до 15 тысяч рублей. Сегодня на жизнь многодетная мама зарабатывает мотивационными лекциями и рекламой в Инстаграме. При этом все ее клиенты - российские.

ПРОФЕССОР ЛЕБЕДИНСКИЙ

Когда-то в девяностых хриплый хит Профессора Лебединского "Я убью тебя, лодочник" рвал хит-парады, а сам музыкант колесил с гастролями по стране. Однако, если кто-то из поклонников тех лет случайно встретил бы сейчас 53-летнего Алексея Лебединского, то ни за что не признал бы вчерашнюю звезду в седом старике, который выглядит как бездомный и глубоко больной человек.

За океан Профессор перебрался восемь лет назад, разочаровавшись в нашем шоу-бизнесе. Осел в Майами, стал фотографом. Однако жизнь в Америке оказалась не столь радужной: в соцсетях певец жаловался на отсутствие должного уровня медицины, проблемы с перебоями электричества в доме и повсеместный обман. А на днях Лебединский опубликовал видепризнание, где рассказал о тяжелой депрессии и панических атаках, из-за которых не может выходить на улицу и общаться с людьми. Оказалось, что в Штатах он живет затворником и еле сводит концы с концами.

Если кто-то из поклонников тех лет случайно встретил бы сейчас 53-летнего Алексея Лебединского, то ни за что не признал бы вчерашнюю звезду в седом старике

- Вы видите абсолютно бомжацкого вида человека и не понимаете, как можно так себя запустить. Но я 25 лет борюсь с тяжелой депрессией, и ни один специалист не помог мне облегчить это состояние, - пожаловался музыкант. - Много лет я сижу в маленькой коморке, где меня никто не видит. Надежды практически нет: социум никогда не станет для меня своим.

ЛИКА СТАР

Хрупкая блондинка, прославившаяся хитом про одинокую луну, исчезла с радаров в начале нулевых якобы по щелчку пальцев Примадонны. Лика Стар (настоящее имя - Лика Павлова) до сих пор мелькает в телеэфире, уверяя что Алла Борисовна разрушила ее карьеру из-за мимолетной интрижки Стар с Владимиром Пресняковым. Впрочем, на личной жизни певицы "санкции" от Пугачевой не сказались: она удачно вышла замуж за итальянского владельца мебельной сети Анджело Сеччи и улетела к нему на Сардинию, где родила двоих детей. С музыкальной карьерой Лика завязала и занялась недвижимостью: много лет она сдает виллы богатым туристам.

Лика Стар до сих пор мелькает в телеэфире Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На жизнь артистка не жаловалась до тех пор, пока не столкнулась с пандемией. По ее словам, пособий от итальянских властей не хватило даже на оплату коммуналки в офисе. И Стар, и ее муж на карантине остались без работы. Выручила, как всегда, родная страна: в последние два года Лика много выступала в Москве с ремиксом "Одинокой луны" и даже получила свой первый "Золотой граммофон".

АЛЕКСЕЙ ПАНИН

Звезда "Жмурок" не раз призывал россиян "продавать квартиры и почки", чтобы на вырученные деньги бежать в Европу подальше от "совкового менталитета". Самому Панину жертвовать здоровьем не пришлось: два года назад он избавился от столичной недвижимости и стал обладателем небольшой квартиры в многоэтажке испанского городка Торревьеха, благодаря чему получил вид на жительство.

Алексей Панин с дочерью Нюсей наслаждается испанским солнцем и российскими гонорарами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь главная забота Алексея Панина - "как все нормальные европейцы, жить и радоваться жизни". То и дело в интервью он рассказывает, как хорошо им с дочкой на морском побережье: пока 14-летняя Аня в школе, отец загорает на диком пляже с карандашами и мольбертом. И все бы ничего, но финансы поют романсы. В Испании актер оказался никому не нужен, поэтому то и дело летает в Россию на съемки в ток-шоу и малобюджетных проектах.

- Раньше мой съемочный день стоил от двух до пяти тысяч долларов. А сейчас я зарабатываю 1,5 тысячи долларов в месяц, - жалуется скандалист.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему наши так и не покорили Запад?

Сделать карьеру в Европе и Америке наши артисты пытались неоднократно. Так, группа "Тату" в свое время собирала стадионы по всему миру, певица Валерия выпускала альбом в Великобритании и выступала с королевским оркестром. Но сегодня от планов завоевания мировой славы остались лишь воспоминания.

- Надо четко понимать, почему стала популярной, например, группа "Тату". Девчонки очень вовремя оседлали повестку, связанную с сексуальными меньшинствами, сломав стереотип о нашей стране, где по улицам якобы гуляют медведи и повсюду бьют геев, - уверен звездный промоутер Сергей Лавров. - На Западе их месседж восприняли как политический протест, из-за чего "Тату" благоволили по всему миру. Но когда эта история развалилась, интерес к девчонкам пропал.

Что касается Валерии, она столкнулась с русофобством гораздо раньше, чем мы сейчас в 2022 году. Оно было всегда, в том числе и во время ее английской кампании в нулевые. Валерия - мега-профессионал, ей аккомпанировал национальный оркестр, в Англии она выступала с огромным аншлагом. Но уже тогда у стен зала стояли люди с политическими плакатами. Именно русофобство помешало артистке стать звездой в Европе.