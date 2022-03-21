Речь Зеленского вызвала гнев израильских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами парламента (Кнессета) Израиля, которое прошло в формате видеоконференции и транслировалось на всю страну, возмутило многих политиков – Зеленского назвали неблагодарным и посоветовали не пытаться переписывать историю.

Больше всего гнева среди израильских лидеров вызвало сравнение нынешнего украинского конфликта с трагедией еврейского народа – Холокостом.

– Если бы речь Зеленского прозвучала в мирное время, то его слова можно было бы характеризовать как балансирующие на грани отрицания Холокоста, – заявил депутат Кнессета от партии «Ликуд» Юваль Штайниц.

– Параллели с ужасами Холокоста и «окончательным решением еврейского вопроса» вызывают возмущение, – написал в Twitter министр связи Йоаз Гендель.

– Право Зеленского - критиковать Израиль, а также кое-чего от нас ожидать. Но это не распространяется на возмутительные и гипертрофированные аналогии с Холокостом, на попытки переписать историю, стирая из нее участие украинцев в истреблении евреев, – гневно отреагировал депутат Бецалель Смотрич.

- Холокост – это все что угодно, кроме подходящей причины для того, чтобы Израиль давал оружие Украине. – заявил, обращаясь к Зеленскому, пресс-секретарь еврейской общины города Хеврон Ишай Флейшер.

Министры Израиля напомнили президенту Украины, что среди украинцев в годы Второй мировой войны были спасавшие евреев праведники, о которых заявлял в своей речи Зеленский, но куда больше было тех, кто принимал участие в бойне, уничтожившей подавляющее число евреев Украины.