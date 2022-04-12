Роскошный дом Пугачевой и Галкина в Израиле сняли на видео

Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле. Фото: соцсети.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль. Супруги взяли с собой детей Гарри и Лизу и поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Израильским поклонникам певицы удалось снять на видео роскошный особняк, в котором обосновалось звездное семейство.

Видеоролик появился в Telegram-канале Yobajur. Дом, в котором якобы живут Галкин и Пугачева, был снят из окна проезжающей мимо машины. Особняк хотя и гораздо меньше, чем замок Максима в подмосковном поселке Грязь, но все же выглядит весьма впечатляюще. Просторная каменная вилла прячется за массивным забором с коваными воротами и утопает в зелени.

Израильским поклонникам певицы и юмориста удалось снять на видео роскошный особняк, в котором обосновалось звездное семейство. Фото: кадр видео.

«Смотрите, в какой вилле поселились Галкин и Пугачева», - сообщают авторы поста.

Алла и Максим обосновались в Кесарии не случайно – в этом же поселке на берегу Средиземного моря живет брат Максима. По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют.

Просторная каменная вилла прячется за массивным забором с коваными воротами и утопает в зелени. Фото: кадр видео.

За прошедший месяц Алла Борисовна лишь однажды вышла на связь с поклонниками, сообщив, что уехала отдохнуть и подлечиться. Однако время идет, а супруги, похоже, не собираются возвращаться на родину. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, и дети начали пропускать занятия. По слухам, Галкин и Пугачева уже подыскивают двойняшкам школу в Израиле. А Алла Борисовна якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.

Главным кормильцем семьи станет Максим: он уже объявил, что собирается дать в Израиле несколько концертов. Выступления юмориста запланированы в июне в разных городах страны. В своем Telegram-канале Максим опубликовал новый видеоролик, в котором пригласил израильских поклонников на свои концерты.

Недавно звездное семейство попало в объектив делавших селфи очевидцев. Фото: соцсети.

Юморист призвал подписчиков не верить всему, что говорят о его семье. А также сообщил, что больше не будет показывать своих детей в соцсетях. Раньше Максим с удовольствием делился на своей странице фотографиями Гарри и Лизы и трогательными видео с их участием. Счастливый отец рассказывал об их буднях, успехах и милых домашних хлопотах. Но теперь артист решил на время спрятать наследников от посторонних глаз.