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12 апреля 2022 11:00

Адвокат Эльман Пашаев — о шансах на сокращение срока Михаилу Ефремову: «По закону — возможно, для него — нет»

Скандальный защитник не видит перспектив смягчения наказания
Егор АРЕФЬЕВ
Егор АРЕФЬЕВ
Скандальный защитник не видит перспектив смягчения наказания

Скандальный защитник не видит перспектив смягчения наказания

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми года лишения свободы за смертельное ДТП, в котором он участвовал в нетрезвом состоянии. Почти два года актер находится под стражей, в колонии №4 Белгородской области — полтора года. В очередной раз поменявшаяся защита Михаила Олеговича продолжает биться за сокращение срока артисту — он страдает от астмы, имеет на попечении троих несовершеннолетних детей и, очевидно, угрозы обществу уже не представляет — в Верховный суд России направлено ходатайство о сокращении срока арестанту. На основании смягчающих обстоятельств. Перспективы развития дела kp.ru прокомментировал известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того самого ДТП.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

- Эльман, что думаете по поводу сокращения срока Михаилу? Может, пришло время для милосердия?

- Если бы это был не Ефремов, то [любой другой] еще тогда получил бы по закону максимум два года по этой статье (ст. 264 ч.4 УК РФ). А потом отправился бы в колонию-поселение, а не колонию общего режима, как сейчас.

- Почему так? Резонанс?

- Судили не гражданина Ефремова, нарушившего действующее законодательство, а [звезду] Ефремова [со всей его репутацией]. За его высказывания и хамское поведение. Тут даже обсуждать нечего.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми года лишения свободы за смертельное ДТП, в котором он участвовал в нетрезвом состоянии. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми года лишения свободы за смертельное ДТП, в котором он участвовал в нетрезвом состоянии. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

- Но ведь сейчас начинает обсуждаться гипотетическая возможность УДО или смягчения срока, а тогда при вас этого не было.

- Еще тогда, когда я с ним работал, были все основания для снижения срока. К большому сожалению Ефремов этого не получил, поверив шоумену Александру Добровинскому (адвокату семьи потерпевших).

- Какие сейчас перспективы, когда история заметно поутихла, страна думает совсем о другом, а Михаил Ефремов отсидел больше года — Верховный суд России может пойти на жест гуманности и пересмотреть дело?

- Нет. Я не думаю, что Верховный суд примет это к рассмотрению.

- Надежда на то, что дело уведут под ст. 80 УК РФ и неотбытую часть срока заменят более мягким наказанием, исправительными работами, например, есть?

- По закону все возможно. Для других лиц возможно. Для Ефремова — нет. Я же был участником процесса и видел, как это происходило. Через 7-10 дней после ДТП мне сказали: он получит восемь лет. Выводы делайте сами. Меня предупреждали — не лезь.

Перспективы развития дела kp.ru прокомментировал известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того самого ДТП.

Перспективы развития дела kp.ru прокомментировал известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того самого ДТП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но если защита принесет кучу грамот, отметок о примерном поведении и отсутствии взысканий к Михаилу. Если письмо в его поддержку подпишут все топовые деятели культуры. Все равно не поможет?

- Вы не представляете, что я предоставил суду [когда защищал Ефремова]. Все возможное! Все, что только можно было собрать. И после этого ему вообще должны были условный срок дать. Но я же повторяю: сразу сказали — восемь лет. Хоть что делай и приноси.

- Многие скептики уверяли, что Пашаев и «утопил» Ефремова.

- Скажу так. Суд над Ефремовым был два года назад. Почему-то до сих пор никто не предоставил подтверждений и фактов того, что ему была предоставленная некачественная защита.

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