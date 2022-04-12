Адвокат Эльман Пашаев — о шансах на сокращение срока Михаилу Ефремову: «По закону — возможно, для него — нет»

Скандальный защитник не видит перспектив смягчения наказания Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми года лишения свободы за смертельное ДТП, в котором он участвовал в нетрезвом состоянии. Почти два года актер находится под стражей, в колонии №4 Белгородской области — полтора года. В очередной раз поменявшаяся защита Михаила Олеговича продолжает биться за сокращение срока артисту — он страдает от астмы, имеет на попечении троих несовершеннолетних детей и, очевидно, угрозы обществу уже не представляет — в Верховный суд России направлено ходатайство о сокращении срока арестанту. На основании смягчающих обстоятельств. Перспективы развития дела kp.ru прокомментировал известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того самого ДТП.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

- Эльман, что думаете по поводу сокращения срока Михаилу? Может, пришло время для милосердия?

- Если бы это был не Ефремов, то [любой другой] еще тогда получил бы по закону максимум два года по этой статье (ст. 264 ч.4 УК РФ). А потом отправился бы в колонию-поселение, а не колонию общего режима, как сейчас.

- Почему так? Резонанс?

- Судили не гражданина Ефремова, нарушившего действующее законодательство, а [звезду] Ефремова [со всей его репутацией]. За его высказывания и хамское поведение. Тут даже обсуждать нечего.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми года лишения свободы за смертельное ДТП, в котором он участвовал в нетрезвом состоянии. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

- Но ведь сейчас начинает обсуждаться гипотетическая возможность УДО или смягчения срока, а тогда при вас этого не было.

- Еще тогда, когда я с ним работал, были все основания для снижения срока. К большому сожалению Ефремов этого не получил, поверив шоумену Александру Добровинскому (адвокату семьи потерпевших).

- Какие сейчас перспективы, когда история заметно поутихла, страна думает совсем о другом, а Михаил Ефремов отсидел больше года — Верховный суд России может пойти на жест гуманности и пересмотреть дело?

- Нет. Я не думаю, что Верховный суд примет это к рассмотрению.

- Надежда на то, что дело уведут под ст. 80 УК РФ и неотбытую часть срока заменят более мягким наказанием, исправительными работами, например, есть?

- По закону все возможно. Для других лиц возможно. Для Ефремова — нет. Я же был участником процесса и видел, как это происходило. Через 7-10 дней после ДТП мне сказали: он получит восемь лет. Выводы делайте сами. Меня предупреждали — не лезь.

Перспективы развития дела kp.ru прокомментировал известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того самого ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но если защита принесет кучу грамот, отметок о примерном поведении и отсутствии взысканий к Михаилу. Если письмо в его поддержку подпишут все топовые деятели культуры. Все равно не поможет?

- Вы не представляете, что я предоставил суду [когда защищал Ефремова]. Все возможное! Все, что только можно было собрать. И после этого ему вообще должны были условный срок дать. Но я же повторяю: сразу сказали — восемь лет. Хоть что делай и приноси.

- Многие скептики уверяли, что Пашаев и «утопил» Ефремова.

- Скажу так. Суд над Ефремовым был два года назад. Почему-то до сих пор никто не предоставил подтверждений и фактов того, что ему была предоставленная некачественная защита.